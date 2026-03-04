Leichte Kursverluste - Iran-Krieg bleibt im Blick

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Iran-Krieg hat auch am Mittwoch die Kurse von US-Staatsanleihen etwas belastet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,08 Prozent auf 112,92 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen lag bei 4,07 Prozent.

Am fünften Tag des Iran-Kriegs setzten die Konfliktparteien ihre Angriffe im Nahen Osten unvermindert fort. Die israelische Armee startete nach eigenen Angaben eine neue Angriffswelle im Iran und nahm Ziele der iranischen Führung in Teheran ins Visier.