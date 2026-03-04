    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsMarktberichtevorwärtsNachricht

    US-Anleihen

    Leichte Kursverluste - Iran-Krieg bleibt im Blick

    US-Anleihen - Leichte Kursverluste - Iran-Krieg bleibt im Blick
    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der Iran-Krieg hat auch am Mittwoch die Kurse von US-Staatsanleihen etwas belastet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,08 Prozent auf 112,92 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen lag bei 4,07 Prozent.

    Am fünften Tag des Iran-Kriegs setzten die Konfliktparteien ihre Angriffe im Nahen Osten unvermindert fort. Die israelische Armee startete nach eigenen Angaben eine neue Angriffswelle im Iran und nahm Ziele der iranischen Führung in Teheran ins Visier.

    Insbesondere am Montag waren die Anleihekurse noch merklich unter Druck geraten. Kräftig steigende Öl- und Gaspreise schürten Inflationssorgen. Ein Angebot von US-Präsident Donald Trump, Tankern Geleitschutz bei der Durchfahrt durch die Straße von Hormus zu geben, hat die Finanzmärkte etwas beruhigt und auch zu einer Stabilisierung am Anleihemarkt geführt.

    Die am Nachmittag veröffentlichten Zahlen zum Einkaufsmanagerindex ISM im Dienstleistungssektor bewegte kaum. Der Indikator ist unerwartet auf den höchsten Stand seit Juli 2022 gestiegen. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt einen leichten Rückgang erwartet. "Die US-Notenbank dürfte mit dieser Entwicklung darin bestärkt werden, es bezüglich weiterer Zinssenkungen nicht eilig zu haben", kommentierte Ulrich Wortberg, Analyst bei der Helaba. "Dafür sprechen auch die gestiegenen Energiekosten infolge des Iran-Kriegs."/jsl/jha/






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
