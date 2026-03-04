    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPATRIZIA AktievorwärtsNachrichten zu PATRIZIA
    Patrizia verdient mehr als erwartet - Aktie nachbörslich im Plus

    Foto: PATRIZIA SE

    AUGSBURG (dpa-AFX) - Der Immobilienvermögensverwalter Patrizia hat im vergangenen Jahr mehr verdient als von Experten erwartet. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen zog um gut 35 Prozent auf 63 Millionen Euro an, wie das SDax -Unternehmen am Mittwoch nach Börsenschluss in Augsburg mitteilte. Das habe am Blick auf die Kosten und einer besseren Entwicklung der Investments gelegen. Im neuen Jahr peilt der Vorstand bei dieser Kennzahl 60 bis 75 Millionen Euro an. Die Schätzungen von Analysten für 2025 übertraf Patrizia deutlich, im neuen Jahr rechneten Fachleute bisher mit einem Ergebnis in der unteren Hälfte der Spanne.

    Der Gewinn erhöhte sich von 2,4 auf 16,4 Millionen Euro. Die Dividende soll um einen Cent auf 36 Cent je Aktie steigen. Der Kurs der Aktie legte nachbörslich um zwei Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss zu.

    Das verwaltete Vermögen blieb mit 56,2 Milliarden Euro Ende 2025 nahezu stabil zum Vorjahreswert. Hier geht das Unternehmen nun von einer Spanne von 55 bis 60 Milliarden Euro für Ende 2026 aus. Die Gebühreneinnahmen gingen hingegen vergangenes Jahr um zwei Prozent auf 258,8 Millionen Euro zurück. Den Aufwand konnte Patrizia allerdings noch deutlicher senken./men/jha/

    PATRIZIA

    ISIN:DE000PAT1AG3WKN:PAT1AG

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PATRIZIA Aktie

    Die PATRIZIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,04 % und einem Kurs von 17.509 auf Ariva Indikation (04. März 2026, 18:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PATRIZIA Aktie um -4,74 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,06 %.

    Die Marktkapitalisierung von PATRIZIA bezifferte sich zuletzt auf 763,75 Mio..

    PATRIZIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,8500 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,222EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +20,92 %/+8,83 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Patrizia verdient mehr als erwartet - Aktie nachbörslich im Plus Der Immobilienvermögensverwalter Patrizia hat im vergangenen Jahr mehr verdient als von Experten erwartet. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen zog um gut 35 Prozent auf 63 Millionen Euro an, wie das SDax -Unternehmen am Mittwoch …
