Patrizia verdient mehr als erwartet - Aktie nachbörslich im Plus

Das verwaltete Vermögen blieb mit 56,2 Milliarden Euro Ende 2025 nahezu stabil zum Vorjahreswert. Hier geht das Unternehmen nun von einer Spanne von 55 bis 60 Milliarden Euro für Ende 2026 aus. Die Gebühreneinnahmen gingen hingegen vergangenes Jahr um zwei Prozent auf 258,8 Millionen Euro zurück. Den Aufwand konnte Patrizia allerdings noch deutlicher senken./men/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PATRIZIA Aktie

Die PATRIZIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,04 % und einem Kurs von 17.509 auf Ariva Indikation (04. März 2026, 18:14 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PATRIZIA Aktie um -4,74 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,06 %.

Die Marktkapitalisierung von PATRIZIA bezifferte sich zuletzt auf 763,75 Mio..

PATRIZIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,8500 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,222EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +20,92 %/+8,83 % bedeutet.