Religionswissenschaftlerin
Tech-Eliten machen KI zur Heilslehre
Erzählungen von "Superintelligenz" und "Singularität" funktionierten wie Heilsversprechen auf Basis nicht überprüfbarer Annahmen, sagte Prohl dem "Mannheimer Morgen" (Donnerstag). Solche Technik-Heilslehren könnten Risiken ausblenden und blinde Flecken erzeugen - mit möglichen Gefahren für die Demokratie. Religion verschwinde nicht, sondern trete zunehmend in Formen wie KI-Narrativen auf.
Eine Rückkehr zur klassischen Kirchenreligion in Europa erwartet die Heidelberger Religionswissenschaftlerin aktuell nicht. Die großen Kirchen verlören seit Jahren Mitglieder und Einfluss, einzelne Spitzen wie hohe Taufzahlen in einer Osternacht änderten daran nichts, sagte Prohl dem "Mannheimer Morgen". Religion verschwinde jedoch nicht, sondern trete zunehmend in anderen Formen auf - etwa in politischen Bewegungen, Lebensstilen oder Sinn- und Zukunftserzählungen mit religiösen Strukturen.
Community Beiträge zu Heidelberger Druckmaschinen - 731400 - DE0007314007
Dann wollen wir wenigstens Mal posten, was dazu öffentlich ist :)
Seltsam, dass sich hier bei w:o niemand zu dem Bericht in FOCUS MONEY vom 11.2.26 äußert, Auszug: "HEIDELBERG zählt zu den Top 10 Unternehmen in Deutschland in puncto Kundenzufriedenheit und gehört damit zu den besten Anbietern im gesamten Maschinen- und Anlagenbau."
Die Schwäche im Auftragseingang ist natürlich das Kernthema dieses Quartals, vor allem im klassischen Druck- und Verpackungsgeschäft.
Was in den Zahlen noch keine Rolle spielt, ist das kürzlich kommunizierte MoU mit Ondas im Bereich autonomer Verteidigungs- und ISR-Systeme. Sollte daraus mittelfristig eine operative Zusammenarbeit oder sogar eine Auftragnehmer-Rolle für Heidelberger Druck entstehen, wäre das strategisch und auch bewertungsseitig eine interessante Option außerhalb des zyklischen Kerngeschäfts.
Aktuell ist das klar Zukunftsmusik – aber eine Option, die der Markt bislang kaum einpreist.
