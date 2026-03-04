Tech-Eliten machen KI zur Heilslehre

Die Schwäche im Auftragseingang ist natürlich das Kernthema dieses Quartals, vor allem im klassischen Druck- und Verpackungsgeschäft.

Was in den Zahlen noch keine Rolle spielt, ist das kürzlich kommunizierte MoU mit Ondas im Bereich autonomer Verteidigungs- und ISR-Systeme. Sollte daraus mittelfristig eine operative Zusammenarbeit oder sogar eine Auftragnehmer-Rolle für Heidelberger Druck entstehen, wäre das strategisch und auch bewertungsseitig eine interessante Option außerhalb des zyklischen Kerngeschäfts.

Aktuell ist das klar Zukunftsmusik – aber eine Option, die der Markt bislang kaum einpreist.





Auf HD Druck wurde ich erst kürzlich aufmerksam durch die IR Meldungen bei Ondas, speziell dem oas-investor-day,

wo HD Druck am Rande als potentieller Partner lobend erwähnt wurde.





