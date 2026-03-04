    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsFTSE 100 IndexvorwärtsNachrichten zu FTSE 100

    ROUNDUP/Aktien Europa Schluss

    Erholung - Hoffnung auf Schiffsverkehr in Nahost

    ROUNDUP/Aktien Europa Schluss - Erholung - Hoffnung auf Schiffsverkehr in Nahost
    Foto: Arne Dedert - dpa

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Nach dem Ausverkauf der vergangenen Handelstage infolge des Iran-Kriegs haben sich Europas wichtigste Aktienmärkte am Mittwoch etwas erholt. Positive Impulse lieferte die Nachricht, dass der für die Energiesicherheit so wichtige Schiffsverkehr in der Straße von Hormus wieder aufgenommen werden könnte.

    Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 1,72 Prozent auf 5.870,92 Punkte. Außerhalb der Eurozone legte der britische Leitindex FTSE 100 ("Footise") um 0,80 Prozent auf 10.567,65 Punkte zu. Der Schweizer SMI gewann 0,79 Prozent auf 13.510,74 Punkte.

    "Falls erforderlich, wird die US-Marine so bald wie möglich damit beginnen, Tanker durch die Straße von Hormus zu eskortieren", hatte Präsident Donald Trump am Vorabend auf seiner Plattform Truth Social geschrieben. Um jeden Preis würden die USA den freien Fluss von Energie für den Rest der Welt sicherstellen. Zudem habe er die zuständige Behörde für Entwicklungsfinanzierung DFC angewiesen, Risikoversicherungen und Garantien für den gesamten Seehandel in der Region anzubieten.

    Nach Einschätzung des Marktexperten Christian Henke vom Handelshaus IG ist allerdings zweifelhaft, ob dies so schnell möglich ist: "Fakt ist, je länger die Blockade andauert, desto fataler sind die Auswirkungen für die Weltkonjunktur. Die Preise für Öl und Gas könnten dann durch die Decke schießen und jeglichen Wirtschaftsaufschwung im Keim ersticken."

    Die Investoren würden wieder etwas zuversichtlicher und befolgten das Motto: Kaufen, wenn die Kanonen donnern, kommentierte Analyst Andreas Lipkow vom Handelshaus CMC Markets. Das allerdings könnte nun etwas verfrüht sein. Denn die Lage im Nahen Osten bleibe sehr unübersichtlich und die Kriegsführung der beteiligten Parteien führe zu viel Verunsicherung und Unwägbarkeiten.

    Aus Branchensicht waren europaweit Aktien aus dem Reise- und Freizeit- sowie aus dem Technologiesektor am meisten gefragt. Letzterer profitierte von optimistischen Zielen des niederländischen Chip-Ausrüsters ASM International . Dessen Papiere gewannen in Amsterdam 5 Prozent. Schlusslicht in der Branchenübersicht war der als defensiv geltende Sektor der Nahrungsmittel- und Getränkehersteller ; er büßte 0,7 Prozent ein.

    Mit Blick auf die Unternehmensberichtssaison standen unter anderem die Papiere von Scor mit einem Kursgewinn von 2,6 Prozent im Fokus. Der französische Rückversicherer hatte mit seinen Jahreszahlen die Markterwartungen übertroffen. Jefferies-Analyst Philip Kett lobte vor allem die starke Bilanz.

    Für die Titel von Dassault Aviation ging es um fast fünf Prozent nach oben. Experten verwiesen auf die unerwartet guten Jahreszahlen des Flugzeugherstellers.

    Dagegen brachen die Papiere von Vistry um mehr als ein Viertel ein. Die britische Wohnungsbaugesellschaft hatte für 2025 einen Umsatzrückgang bekanntgegeben. Zudem kündigte Firmenchef Greg Fitzgerald an, sein Amt mit der Hauptversammlung im Mai niederzulegen.

    Als Schlusslicht im "Footise" sackten Weir Group um fast elf Prozent ab. Das Ingenieurunternehmen war beim bereinigten Betriebsgewinn für 2025 hinter der Markterwartung zurückgeblieben und hatte seine Prognose für das laufende Jahr nach unten revidiert. Letzteres hänge mit höheren IT-Ausgaben zusammen, hieß es von der kanadischen Bank RBC./la/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SCOR Aktie

    Die SCOR Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,79 % und einem Kurs von 718,4 auf Tradegate (04. März 2026, 18:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SCOR Aktie um -2,30 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,07 %.

    Die Marktkapitalisierung von SCOR bezifferte sich zuletzt auf 5,35 Mrd..

    SCOR zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5300 %.




    12 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
