IPO
U-Boot-Ausrüster Gabler zurrt Angebotspreis für Börsengang fest
LÜBECK (dpa-AFX) - Der Marinetechnikspezialist Gabler hat den Angebotspreis für seinen geplanten Börsengang festgelegt. 44 Euro kosten die Aktien je Stück, wie das Unternehmen aus Lübeck am Mittwoch nach Börsenschluss mitteilte. Das ist in der oberen Hälfte der Angebotsspanne von 37 bis 47 Euro.
Insgesamt seien rund 3,02 Millionen Aktien platziert worden. Neu aus einer Kapitalerhöhung sind davon 1,05 Millionen Papiere. Der Rest stammt vom Altaktionär, der Beteiligungsgesellschaft Possehl. Inklusive der Mehrzuteilungsoption liegt das Gesamtplatzierungsvolumen bei 132,8 Millionen Euro. Die Marktkapitalisierung beläuft sich zum Angebotspreis auf gut 266 Millionen Euro, der Streubesitz wird bei 49,9 Prozent erwartet.
Der erste Handelstag im Börsensegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse ist am 9. März geplant./men/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gabler Group Aktie
Die Gabler Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,26 % und einem Kurs von 49,00 auf Lang & Schwarz (04. März 2026, 18:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gabler Group Aktie um -6,00 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,00 %.