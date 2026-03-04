    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Libanon

    Mehr als 70 Tote durch israelische Angriffe

    Libanon - Mehr als 70 Tote durch israelische Angriffe
    BEIRUT (dpa-AFX) - Bei den jüngsten israelischen Angriffen auf Stellungen der proiranischen Hisbollah-Miliz im Libanon sind nach libanesischen Behördenangaben 72 Menschen getötet worden. 437 Menschen seien verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium in Beirut mit.

    Die Hisbollah hatte in der Nacht zu Montag begonnen, als Reaktion auf die Tötung des iranischen obersten Führers Ali Chamenei Raketen auf Israel zu schießen. Seitdem greift auch Israels Militär in mehreren Teilen des Landes wieder regelmäßig an, unter anderem auch in denen als Dahija bekannten Vororten Beiruts.

    Zehntausende Menschen wurden durch die gegenseitigen Angriffe bereits erneut vertrieben./arj/DP/men





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX

    dpa-AFX
