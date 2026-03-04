Siemens Energy Aktie mit kräftigem Kursplus - 04.03.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Siemens Energy Aktie. Mit einer Performance von +4,61 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Siemens Energy Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -4,63 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 162,78€, mit einem Plus von +4,61 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Siemens Energy ist ein global führendes Unternehmen im Energiesektor, spezialisiert auf nachhaltige Energieinfrastrukturen. Es bietet Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren und Windkraftlösungen an. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit General Electric und Mitsubishi Power. Siemens Energy punktet durch technologische Innovation und Engagement für die Energiewende.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Siemens Energy einen Gewinn von +35,10 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Siemens Energy Aktie damit um -5,88 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,24 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Siemens Energy +29,48 % gewonnen.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,04 % geändert.

Siemens Energy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,88 % 1 Monat +1,24 % 3 Monate +35,10 % 1 Jahr +185,79 %

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung der Siemens Energy-Aktie: Diskussionen über den gestarteten Aktienrückkauf (bis 2 Mrd. €), Aufnahme in den Stoxx Europe 50 und damit ETF-Umschichtungen, kurzfristige Volatilität mit Gewinnmitnahmen, kritische Marken (165/170/200 €), Dividendenbuchungstermine und Debatte zwischen Halten oder Abstoßen.

Informationen zur Siemens Energy Aktie

Es gibt 799 Mio. Siemens Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 130,25 Mrd.EUR € wert.

Ob die Siemens Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.