Angriff auf bedeutenden Militärkomplex in Teheran

TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX) - Israels Luftwaffe hat laut Militärangaben in der iranischen Hauptstadt Teheran einen wichtigen militärischen Komplex bombardiert. Dort seien die Hauptquartiere aller Sicherheitsorganisationen des Irans untergebracht, teilte die israelische Armee mit. Konkret handle es sich um die Hauptquartiere unter anderem der iranischen Revolutionsgarden (IRGC), des Geheimdienstes sowie der Basidsch-Milizen.

Auch für die innere Sicherheit des Landes zuständige Mitarbeiter seien während des "großangelegten Angriffs" vor Ort gewesen. Diese Mitarbeiter seien auch dafür verantwortlich, "die iranische Bevölkerung zu unterdrücken", hieß es in einer Mitteilung der israelischen Armee. Auch die Basidsch-Milizen sind für ihr hartes Vorgehen gegen Proteste im eigenen Land bekannt. Über mögliche Schäden oder Opfer berichteten die iranischen Staatsmedien nicht./cir/DP/men



