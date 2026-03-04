DAX stabilisiert sich

Die kurze Einschätzung der LageDer DAX konnte sich am heutigen Handelstag stabilisieren und einen Teil der gestrigen Verluste wieder aufholen. Die Erholung dürfte jedoch nur temporär sein; die offenen Marken von laufenden Korrekturwellen liegen je nach Wellenebene bei 23477 und 21953.

Disclaimer:

Es gelten die aufgeführten Nutzungshinweise. Die Analysen werden im Rahmen einer Hobbytätigkeit erstellt und stellen keine Handlungsempfehlungen dar.

Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen.Der DAX befindet sich nach dem Abschluss der überschiessenden lila 2=11807 in der impulsiven lila 3 (bisher 25512 – blauer Pfad), die sich in ihren Zielbereich oberhalb 16297 befindet. Die lila 3 befindet sich nach der blauen 1=16537 und blauen 2=14585 in der blauen 3 (bisher 25512; oberhalb 161er Ausdehnung 22237 – blaue Fibos) und kann vielfältig interpretiert werden.Die blaue 3 befindet sich in der grünen 3 und hat bei 23477+X (Indikationsfehler in der JFD-Indikation am 18.3.) die lila 1 markiert. Die lila 2 bzw. deren rote A/W wurde bei 18809 beendet.Die überschiessende rote B/X (bisher 25512; blaue w=24489, blaue x=22893, blaue y=25512) wurde vermutlich beendet, hat aber auf der Oberseite auch noch Platz bis 26361 (lila Fibos). Die laufende rote Y (bisher 23597; orangene a/w=24201, orangene b/x=25402, orangene c/y bisher 23597) sollte zumindest 23477 erreichen (blauer Pfad). Die korrektiven Muster des Rücklaufs sprechen gegen eine laufende rote C (bisher 23597) mit 61er Ziel 22628 (rote Fibos).Die orangene 3 der blauen 3 (23477+X) wurde am 18.3. mit einem Hoch (Indikationsfehler in der JFD-Indikation) beendet.Die grüne A/W=18809 hat die MOB 18940 der orangenen 4 gerissen. Die grüne B/X (bisher 25512) hat ihr Idealziel deutlich hinter sich gelassen und hat auf der Oberseite Platz bis 26361 (lila Fibos). Der Zielbereich der laufenden grünen C/Y (bisher 23597) liegt zwischen 21953 und 18940 (blauer Pfad).Dieses Szenario wird erst mit einer gültigen grünen C/Y unterhalb 21953 aktiviert. Das Zeitfenster der grünen 4 endet erst im April 2026.DAX und DJI befinden sich auf einem nachhaltigen Weg in neue Welten. Die Muster im DAX deuten auf einen langfristigen – jedoch eher langsamen und volatilen – Anstieg hin; die Muster im DJI lassen keine Rückschlüsse auf die nächsten Bewegungen zu.