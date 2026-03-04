Börsen Update USA - 04.03. - US Tech 100 stark +1,78 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 48.773,18 PKT und steigt um +0,58 %.

Top-Werte: Amazon +4,13 %, NVIDIA +2,62 %, IBM +2,11 %, Cisco Systems +2,06 %, Caterpillar +1,61 %

Flop-Werte: Chevron Corporation -1,90 %, Coca-Cola -1,77 %, Procter & Gamble -1,19 %, Nike (B) -1,00 %, Johnson & Johnson -0,75 %

Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:56) bei 25.153,54 PKT und steigt um +1,78 %.

Top-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +10,74 %, Western Digital +8,17 %, Seagate Technology Holdings +7,72 %, Datadog Registered (A) +7,62 %, AppLovin Registered (A) +7,34 %

Flop-Werte: Baker Hughes Company Registered (A) -2,57 %, Keurig Dr Pepper -1,83 %, Diamondback Energy -1,47 %, Axon Enterprise -1,41 %, The Kraft Heinz Company -1,27 %

Der S&P 500 steht bei 6.880,50 PKT und gewinnt bisher +0,96 %.

Top-Werte: Coinbase +15,41 %, Western Digital +8,17 %, Robinhood Markets Registered (A) +7,98 %, Seagate Technology Holdings +7,72 %, Datadog Registered (A) +7,62 %

Flop-Werte: Brown-Forman Registered (B) -5,23 %, Campbell Soup -3,52 %, APA Corporation -3,41 %, The Mosaic -3,29 %, Rockwell Automation -3,29 %