Nordex Aktie weiter aufwärts - +5,72 % - 04.03.2026

Die Nordex Aktie konnte bisher um +5,72 % auf 43,42€ zulegen. Das sind +2,35 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Nordex Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -4,71 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 43,42€, mit einem Plus von +5,72 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Nordex ist ein bedeutender Akteur im Bereich der Windenergie, der durch innovative Technologien und starke Marktpräsenz überzeugt.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Nordex Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +60,50 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +17,22 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,89 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Nordex +41,02 % gewonnen.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,10 % geändert.

Zeitraum Performance 1 Woche +17,22 % 1 Monat +17,89 % 3 Monate +60,50 % 1 Jahr +218,64 %

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Kursrallye der Nordex-Aktie nach besseren Zahlen 2025 und einer angehobenen 2026-Prognose (Umsatz 8,2–9 Mrd., Margen 10–12%), die Erhöhung eines Analysten-Kursziels (DB: 34 → 58 EUR), Gewinnmitnahmen nach steilem Anstieg, Sorgen über sportliche Bewertung und Risiken (Logistik, Rohstoffe, China) sowie begrenztes kurzfristiges Aufwärtspotenzial.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nordex eingestellt.

Es gibt 236 Mio. Nordex Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,26 Mrd.EUR € wert.

Technologieaktien ziehen die Börsen diesseits und jenseits des Atlantiks nach oben – ein Blick auf DAX, MDAX, SDAX, TecDAX, Dow Jones und S&P 500 zeigt deutliche Gewinner.

Top- und Flop-Aktien am 04.03.2026 im TecDAX.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Ob die Nordex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nordex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.