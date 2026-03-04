    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsContemporary Amperex Technology AktievorwärtsNachrichten zu Contemporary Amperex Technology

    CNTE auf der KEY ENERGY 2026

    Präsentation des flüssigkeitsgekühlten STAR H-PLUS Outdoor-Energiespeichersystems

    CNTE auf der KEY ENERGY 2026 - Präsentation des flüssigkeitsgekühlten STAR H-PLUS Outdoor-Energiespeichersystems
    RIMINI, Italien, März 4, 2026 /PRNewswire/ -- Contemporary Nebula Technology Energy (CNTE), ein globaler Anbieter von Energiespeichern, an dem CATL beteiligt ist, stellte auf der KEY ENERGY 2026 (Stand B7-362) seine neueste Innovation vor: das flüssigkeitsgekühlte All-in-One-Energiespeichersystem STAR H-PLUS für den Außenbereich. Dieses Vorzeigeprodukt unterstreicht das Engagement von CNTE für Leistung, Sicherheit und Lebenszykluswert bei Energiespeichern im Freien.

    Intelligent, effizient und einfach zu implementieren

    Das STAR H-PLUS System (125 kW / 254 kWh) integriert eine intelligente thermische Steuerung, eine hohe Energiedichte und einen vereinfachten Betrieb, um die verschiedenen globalen Energiespeicheranforderungen zu erfüllen. Mit einer Energiedichte von 83,6 kWh/m³ passen bis zu 14 Einheiten (3,56 MWh) in einen 40-Fuß-Container, was die Transport- und Lagerkosten reduziert.

    Sein wartungsfreundliches Design vereinfacht den Service vor Ort: Start/Stopp per Knopfdruck ermöglicht eine schnelle Inbetriebnahme, ein leichtes Konfigurationstool ersetzt die herkömmliche Software, und der rückseitige Zugang zum Service sowie die Schnellanschlüsse verkürzen die Wartungszeit. Das Flüssigkeitskühlsystem unterstützt das automatische Nachfüllen von Kühlmittel, und der nachgerüstete Detektor für brennbare Gase ist 10 Jahre lang wartungsfrei und senkt die Betriebskosten.

    Leise, intelligent, zuverlässig

    STAR H-PLUS arbeitet unter Volllast mit ca. 65 dB und ist damit für lärmempfindliche Standorte geeignet. Die KI-gesteuerte adaptive Temperaturregelung hält die Zellabweichung bei ≤3 °C und erhöht die Langlebigkeit und Stabilität unter extremen Bedingungen.

    Hohe Leistung und schnelle Reaktion

    Angetrieben von CATL LFP 306 Ah Zellen mit einer Lebensdauer von ≥10.000 Zyklen, bietet der STAR H-PLUS einen Wirkungsgrad von >88% bei der Hin- und Rückfahrt. Optionale 314 Ah-Zellen unterstützen spezifische Projektanforderungen. Das System ermöglicht den Parallelbetrieb von bis zu 10 Einheiten (2,54 MWh) und eine schnelle Frequenzregelung (<200 ms Reaktionszeit). In Verbindung mit einem STS-Übergabeschrank sorgt er für einen nahtlosen Wechsel zwischen netzgebundenem und netzunabhängigem Betrieb für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung.

    Globale Zertifizierungen und Bereitschaft

    STAR H-PLUS erfüllt die Netzanforderungen in 45 Ländern und verfügt über IEC- und UN38.3-Zertifizierungen und ist damit bereit für einen zuverlässigen internationalen Einsatz.

    Weitere Informationen: https://en.cntepower.com/

    Über CNTE

    Das von CATL investierte Unternehmen CNTE ist auf integrierte Energiespeicherlösungen spezialisiert und bietet Forschung und Entwicklung, intelligente Fertigung, globalen Vertrieb und lokalen Service. Mit strenger Qualitätskontrolle und standardisierter Lieferung bietet CNTE hochsichere, hocheffiziente Systeme, die die globale Energiewende vorantreiben.

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2925562/image1.jpg

     

     

