    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Marktgeflüster

    233 Aufrufe 233 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Iran-Krieg: Achtung US-Fake-News - Ölpreis und Kriegstaktik!

    Ein fallender Ölpreis dürfte ein wichtiges Motiv für die von der "New York Times" gestreuten Fake-News sein - dazu das Signal: seht ihr, das Regime in Iran bittet um Frieden, die USA haben den Krieg bereit so gut wie gew

    Mit offensichtlichen Fake-News, wonach der Iran die CIA kontaktiert habe in Sachen Frieden, steigen die Aktienmärkte, der Ölpreis dagegen fällt. Ein fallender Ölpreis dürfte ein wichtiges Motiv für die von der "New York Times" gestreuten Fake-News sein - dazu das Signal: seht ihr, das Regime in Iran bittet um Frieden, die USA haben den Krieg bereit so gut wie gewonnen! Dass Teheran dies als Falschmeldung und psychologische Kriegsführung bezeichnet, interessiert die Wall Street zunächst nicht - aber sobald Khameneis Sohn als neuer Führer bestätigt ist, dürfte der Iran versuchen, einen symbolischen Treffer zu landen, um die Fake-News zu widerlegen..

    Hinweise aus Video:

    1. Fugmann's Trading Woche - Rabatt bis 09.03.2026:
    https://ftw.finanzmarktwelt.de/?ref=y26

    2. Russland rechnet Preise durch Hormus-Krise hoch

     

    Das Video "Iran-Krieg: Achtung US-Fake-News - Ölpreis und Kriegstaktik! " sehen Sie hier..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Marktgeflüster Iran-Krieg: Achtung US-Fake-News - Ölpreis und Kriegstaktik! Mit offensichtlichen Fake-News, wonach der Iran die CIA kontaktiert habe in Sachen Frieden, steigen die Aktienmärkte, der Ölpreis dagegen fällt
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     