Mit offensichtlichen Fake-News, wonach der Iran die CIA kontaktiert habe in Sachen Frieden, steigen die Aktienmärkte, der Ölpreis dagegen fällt. Ein fallender Ölpreis dürfte ein wichtiges Motiv für die von der "New York Times" gestreuten Fake-News sein - dazu das Signal: seht ihr, das Regime in Iran bittet um Frieden, die USA haben den Krieg bereit so gut wie gewonnen! Dass Teheran dies als Falschmeldung und psychologische Kriegsführung bezeichnet, interessiert die Wall Street zunächst nicht - aber sobald Khameneis Sohn als neuer Führer bestätigt ist, dürfte der Iran versuchen, einen symbolischen Treffer zu landen, um die Fake-News zu widerlegen..

Hinweise aus Video:

2. Russland rechnet Preise durch Hormus-Krise hoch

Das Video "Iran-Krieg: Achtung US-Fake-News - Ölpreis und Kriegstaktik! " sehen Sie hier..