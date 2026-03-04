HONOR fordert offene Zusammenarbeit im Rahmen einer neuen Vision für das KI-Ökosystem, während sich neue Möglichkeiten für KI-Geräte ergeben

BARCELONA, Spanien, 4. März 2026 /PRNewswire/ -- Am 2. März stellte das globale KI-Geräte-Ökosystem-Unternehmen HONOR während der Eröffnungsdiskussion „ConnectAI" auf dem Mobile World Congress (MWC) 2026 seinen Entwurf für ein KI-Ökosystem vor. HONOR hat seine Strategie zur Umsetzung eines offenen Geräte-Ökosystems über die HONOR AI Connect Platform vorgestellt, die bis Ende 2026 mehr als 20.000 KI-Dienste integrieren soll.

Um eine wirklich einheitliche Schnittstelle zu schaffen, freut sich das Unternehmen darauf, seine Strategie für ein offenes KI-Geräte-Ökosystem über die HONOR AI Connect Platform umzusetzen

Diese Strategie markiert den beschleunigten Wandel von HONOR von einem Smartphone-Hersteller zu einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich KI-Geräte-Ökosysteme. Die treibende Kraft ist die umfassend verbesserte HONOR AI Connect Platform, die allen Partnern des Ökosystems die Kernfunktionen der KI von HONOR zugänglich macht. Dieser Wandel geht über die einfache Konnektivität hinaus und zielt auf eine tiefgreifende gemeinsame Intelligenz ab, um einen persönlichen Avatar für Nutzer innerhalb eines riesigen, markenübergreifenden Geräte-Ökosystems zu schaffen.

Während der Podiumsdiskussion führte Fang Fei, Präsidentin für Produkte bei HONOR, gemeinsam mit Lippe Lucas, Orange Innovation Executive Vice President Partnerships, Content and Devices, ein aufschlussreiches Gespräch über die Konvergenz von KI, Geräten und Konnektivität. Unter dem Motto „Wände einreißen" unterstrich HONOR sein Engagement für die Zusammenarbeit mit Partnern wie Orange, um in neue Hardware-Kategorien wie Bildung, Smart Home, Audioprodukte, Haustiere und Spielzeug zu expandieren.

Um diese Vision zu veranschaulichen, zog Fang Fei eine Parallele zur Evolutionsgeschichte und erklärte, dass die Branche kurz vor einer „kambrischen Explosion" bei KI- Geräten stehe.Sie merkte an, dass die Welt, genau wie vor Millionen von Jahren die ursprüngliche kambrische Explosion zu einer plötzlichen Entstehung unzähliger neuer Lebensformen führte, nun eine ähnlich schnelle und massive Diversifizierung neuer, intelligenter Geräte erleben werde. Im Zuge dieser Entwicklung wird KI neue Formen annehmen, von „verkörperter KI" wie dem HONOR Robot Phone bis hin zu spezialisierten KI-Begleitern, die HONOR gemeinsam mit seinen Partnern erforscht.