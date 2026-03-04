    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBBVA AktievorwärtsNachrichten zu BBVA

    BBVA - Aktienkurs springt nach oben +5,35 % - 04.03.2026

    Am 04.03.2026 ist die BBVA Aktie, bisher, um +5,35 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der BBVA Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    BBVA ist eine führende globale Finanzgruppe, die Bank- und Finanzdienstleistungen anbietet. Mit starker Präsenz in Spanien, Lateinamerika, der Türkei und den USA, konkurriert sie mit Santander und CaixaBank. Ihre Innovationskraft im digitalen Banking und nachhaltige Finanzlösungen sind Alleinstellungsmerkmale.

    BBVA aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 04.03.2026

    Mit einer Performance von +5,35 % konnte die BBVA Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die BBVA Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -4,44 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 19,050, mit einem Plus von +5,35 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die BBVA Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -5,83 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die BBVA Aktie damit um -11,08 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,16 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von BBVA einen Rückgang von -11,49 %.

    Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,32 % geändert.

    BBVA Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -11,08 %
    1 Monat -19,16 %
    3 Monate -5,83 %
    1 Jahr +40,33 %

    Informationen zur BBVA Aktie

    Es gibt 6 Mrd. BBVA Aktien. Damit ist das Unternehmen 108,67 Mrd.EUR € wert.

    Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 04.03.2026


    Top- und Flop-Aktien am 04.03.2026 im E-Stoxx 50.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    BNP Paribas (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,16 %. Banco Santander notiert im Plus, mit +5,10 %. HSBC Holdings notiert im Plus, mit +0,54 %. Banco de Sabadell legt um +0,85 % zu CAIXABANK notiert im Plus, mit +0,84 %.

    BBVA Aktie jetzt kaufen?


    Ob die BBVA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BBVA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    BBVA

    +5,46 %
    -10,90 %
    -19,16 %
    -5,80 %
    +40,29 %
    +145,96 %
    +290,71 %
    +202,54 %
    +59,34 %
    ISIN:ES0113211835WKN:875773



