Huawei veröffentlicht 115 industrielle Intelligenz-Showcases mit globalen Kunden und stellt auf dem MWC 2026 gemeinsam mit Partnern 22 industrielle Intelligenz-Lösungen vor

BARCELONA, Spanien, 4. März 2026 /PRNewswire/ -- Während des MWC Barcelona 2026 stellte Huawei gemeinsam mit seinen Kunden im Rahmen des Industrial Digital and Intelligent Transformation Summit 2026 115 Beispiele für industrielle Intelligenz vor. Das Gipfeltreffen mit dem Titel Advancing Industrial All Intelligence wurde von Huawei veranstaltet, um gemeinsam mit seinen Kunden, Partnern und Kollegen neue Praktiken im Bereich der industriellen Intelligenz zu erforschen. Außerdem kündigte Huawei die Einführung von Upgrades für sein SHAPE 2.0-Partner-Framework an. Huawei präsentierte außerdem gemeinsam mit Partnern 22 neue Lösungen für industrielle Intelligenz für die Bereiche Elektrizität, Fertigung und Einzelhandel, Finanzen, Transport, Öl und Gas, ISP, Medien, öffentlicher Dienst und Smart City.

KI-Technologien haben sich im letzten Jahr rasant weiterentwickelt, wobei sowohl Schlussfolgerungsmodelle als auch agentenbasierte Workflows ausgereift sind und physische KI nun wirklich durchstartet. Dadurch konnten KI-Tools in zentrale Produktionsszenarien Einzug halten und Anwendungen den Sprung von Pilotprojekten zum großflächigen Einsatz schaffen. KI-Agenten können nun auch die physische Welt besser verstehen und mit ihr interagieren und sind in der Lage, eigenständig Entscheidungen zu treffen.

Huawei hat den ACT Pathway eingeführt, und drei im ACT-Framework festgelegte Schlüsselschritte waren für die Erreichung einer umfassenden industriellen Intelligenz zwingend erforderlich. Der erste Schritt ist die „Bewertung hochwertiger Szenarien". Huawei hat Kunden dabei geholfen, über 1.000 Kernproduktionsszenarien zu identifizieren, in denen KI eine große Rolle spielen kann. Die zweite Schritt ist die „Kalibrierung von KI-Modellen mit hochwertigen vertikalen Daten" Huawei hat ein 6-stufiges KI-Sicherheitsframework entwickelt, um sicherzustellen, dass jede Phase des KI-Lebenszyklus sicher und vertrauenswürdig ist. Der dritte Schritt ist die „Transformation der Geschäftsabläufe mit KI-Talenten". Es werden Talente benötigt, die sowohl die Branche als auch KI verstehen. Huawei tut dies in drei Bereichen, darunter praktische Übungsprogramme, CANN-Open-Source-Communities, vertikale Branchen-Communities auf Huawei Cloud und ICT-Akademien.