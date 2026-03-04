Akash Systems kündigt die weltweit ersten KI-Server mit Diamond Cooling sowie AMD Instinct MI350X GPUs und MiTAC Computing an

Bahnbrechende Diamond-Cooling-Technologie schafft die weltweit energie- und kapitaleffizientesten KI-Server

Die Diamond-Cooling-Lösung von Akash ist eine neue Innovation in der Kühltechnik und ergänzt bestehende Luft- sowie Flüssigkeitskühlungstechnologien

Patentierte Technologie liefert pro Server einen zusätzlichen Wert von bis zu 1 Million US-Dollar

300 Millionen US-Dollar für den ersten Markteinführungsauftrag erhalten

Bietet drosselfreie Leistung, eine GPU-Temperatursenkung um bis zu 10 °C (18 °F), bis zu 100 % weniger Energiebedarf für die Kühlung, bis zu 22 % zusätzliche FLOPs/Watt bei üblichen Umgebungstemperaturen in Rechenzentren (~75 °F) sowie bis zu 15 % mehr Token-Durchsatz bei hohen Umgebungstemperaturen in Rechenzentren (~120 °F)

Das Unternehmen wird von Khosla Ventures sowie Founders Fund unterstützt

SAN FRANCISCO, 4. März 2026 /PRNewswire/ -- Akash Systems, Inc., der Pionier der Diamond-Cooling-Technologie, gab heute die Einführung und Verfügbarkeit der ersten KI-Server mit Diamond Cooling bekannt, die mit AMD Instinct MI350X GPUs betrieben und von MiTAC Computing (3706.TW) gefertigt werden. Dies ist der erste kommerzielle Einsatz von Diamond Cooling mit AMD Instinct GPUs in KI-Rechenzentren. Akash plant, noch in diesem Jahr Diamond-Cooling-Lösungen für weitere Systeme mit AMD Instinct GPUs auf den Markt zu bringen, darunter die AMD Instinct MI355X GPU sowie künftige AMD Instinct GPUs.

Diamant besitzt die höchste Wärmeleitfähigkeit aller bekannten Materialien und führt Wärme fünfmal schneller ab als Kupfer, dem Branchenstandard für das Wärmemanagement. Als neue Innovation in der Kühltechnik ergänzt die Diamond-Cooling-Lösung von Akash bestehende Luft- sowie Flüssigkeitskühlungstechnologien. Diese Technologie ist bereits im Weltraum etabliert, wo sie derzeit in aktiven Satellitensystemen im Einsatz ist.

Mit einer bahnbrechenden Temperatursenkung von bis zu 10 °C (18 °F) sowohl bei der GPU als auch beim Speicher mit hoher Bandbreite (HBM) erhalten Betreiber deutlich mehr Rechenleistung aus denselben Stromversorgungssystemen. Dadurch verbessern sich Kapital- sowie Energieeffizienz, Stromverbrauchseffizienz (PUE), Rechenzentrumsdichte und die gesamte Kapitalrendite (ROI).