Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 04.03.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 04.03.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: +11,28 %
Platz 1
Performance 1M: +15,84 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
wallstreetONLINE: Gemischtes Sentiment zu MicroStrategy (Strategy). Sachliche Punkte: Kurs stark von Bitcoin abhängig; mNAV/BTC pro Aktie als Bewertungsanker; Leveraged Funding über Wandelanleihen; Debatten ob Eigenkapital oder BTC-Bestand sinnvoller ist. Einige erwarten Montag-Rot, andere Chancen durch BTC-Bewegungen. Insgesamt vorsichtig bis spekulativ; konkrete 14-Tage-Kursveränderung wird nicht explizit genannt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +9,29 %
Platz 2
Performance 1M: +6,67 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: +6,58 %
Platz 3
Performance 1M: -5,66 %
Shopify
Tagesperformance: +6,27 %
Platz 4
Performance 1M: +3,87 %
Intel
Tagesperformance: +6,12 %
Platz 5
Performance 1M: -13,49 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +6,10 %
Platz 6
Performance 1M: -20,01 %
Micron Technology
Tagesperformance: +6,06 %
Platz 7
Performance 1M: -10,54 %
Western Digital
Tagesperformance: +5,87 %
Platz 8
Performance 1M: -15,37 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +5,40 %
Platz 9
Performance 1M: -14,38 %
Palantir
Tagesperformance: +3,98 %
Platz 10
Performance 1M: -5,67 %
Amazon
Tagesperformance: +3,93 %
Platz 11
Performance 1M: -11,69 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon
wallstreetONLINE-Forum: Gemischtes Anleger-Sentiment zu Amazon. Kurzfrist belasten AWS-Ausfälle in ME-Central-1 (EC2/S3/DynamoDB) die Bewertung, doch der langfristige Trend bleibt positiv: OpenAI-Investitionen bis zu 50 Mrd USD sichern künftige Cloud-Erlöse, und neue US-Datenzentren stärken das Wachstum. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war volatil. Insgesamt bleibt Amazon aus fundamentaler Sicht als Wachstumstreiber attraktiv.
Tesla
Tagesperformance: +3,68 %
Platz 12
Performance 1M: -5,64 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich das Anleger-Sentiment zu Tesla gemischt: Positive Headlines über den Pionierstatus (Beitrag 3) stehen Skepsis wegen Überkapazitäten durch Grünheide-Investitionen (Beiträge 1–2) und Produktionsrückgang in Grünheide (Beitrag 4) gegenüber. EU-Verkäufe fallen weiter (Beitrag 5/6); auch US-Verkäufe sinken (Beitrag 7). Risiko durch FSD/Cybercab-Entwicklung (Beitrag 8) betont. Konkrete Kurs-14-Tage-Änderung nicht genannt; Signale bleiben volatil.
MercadoLibre
Tagesperformance: +3,66 %
Platz 13
Performance 1M: -16,82 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu MercadoLibre
Im wallstreetONLINE-Forum zu MercadoLibre (MELI) ist das Sentiment gemischt. Technisch fehlt Momentum; der Bereich um 1600$ gilt als zentrale Marke. Der Kurs wird seit Monaten als fallend beschrieben, eine Trendwende wird diskutiert, ohne klares Aufwärtsmomentum. Earnings-Call-Transcripts werden erwähnt; eine exakte 14-Tage-Änderung in Prozent wird nicht genannt; der Kurs liegt um 1600$.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber MercadoLibre eingestellt.
Old Dominion Freight Line
Tagesperformance: +3,14 %
Platz 14
Performance 1M: +17,27 %
Comcast (A)
Tagesperformance: +3,09 %
Platz 15
Performance 1M: +5,32 %
Booking Holdings
Tagesperformance: +3,06 %
Platz 16
Performance 1M: -9,21 %
Baker Hughes Company Registered (A)
Tagesperformance: -2,78 %
Platz 17
Performance 1M: +9,31 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: +2,72 %
Platz 18
Performance 1M: -5,79 %
Regeneron Pharmaceuticals
Tagesperformance: +2,68 %
Platz 19
Performance 1M: +2,82 %
Palo Alto Networks
Tagesperformance: +2,62 %
Platz 20
Performance 1M: -5,14 %
Fortinet
Tagesperformance: +2,60 %
Platz 21
Performance 1M: +3,63 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: -2,20 %
Platz 22
Performance 1M: +30,65 %
Keurig Dr Pepper
Tagesperformance: -2,04 %
Platz 23
Performance 1M: +8,11 %
