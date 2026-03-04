Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 04.03.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 04.03.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Coinbase
Tagesperformance: +15,16 %
Platz 1
Performance 1M: +21,00 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +9,11 %
Platz 2
Performance 1M: +6,67 %
Robinhood Markets Registered (A)
Tagesperformance: +8,48 %
Platz 3
Performance 1M: -12,75 %
Arista Networks
Tagesperformance: +7,58 %
Platz 4
Performance 1M: -8,97 %
Moderna
Tagesperformance: +7,16 %
Platz 5
Performance 1M: +43,73 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna
wallstreetONLINE-Forum: Moderna-Sentiment ist überwiegend sachlich optimistisch. Kernpunkte: Short-Squeeze-Dynamik, Rückkäufe leerverkaufter Aktien, Pipeline-Potenziale (mRNA-4157, RSV, Grippe, Booster) und Portfolio-Ausbau; Patentstreit mit Arbutus reduziert Rechtsrisiken; weitere Meilensteine könnten Kurs treiben. Nasdaq ~+16%, Kurs ca. 57,90 USD. 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht eindeutig beziffert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Moderna eingestellt.
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: +6,52 %
Platz 6
Performance 1M: -5,66 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +5,84 %
Platz 7
Performance 1M: -20,01 %
Intel
Tagesperformance: +5,79 %
Platz 8
Performance 1M: -13,49 %
Micron Technology
Tagesperformance: +5,75 %
Platz 9
Performance 1M: -10,54 %
Super Micro Computer
Tagesperformance: +5,73 %
Platz 10
Performance 1M: -2,67 %
Western Digital
Tagesperformance: +5,71 %
Platz 11
Performance 1M: -15,37 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +5,28 %
Platz 12
Performance 1M: -14,38 %
Lyondellbasell Industries
Tagesperformance: +5,23 %
Platz 13
Performance 1M: +18,77 %
Brown-Forman Registered (B)
Tagesperformance: -5,10 %
Platz 14
Performance 1M: -9,08 %
Dow
Tagesperformance: +4,93 %
Platz 15
Performance 1M: +2,33 %
SanDisk Corporation
Tagesperformance: +4,34 %
Platz 16
Performance 1M: -13,47 %
Palantir
Tagesperformance: +4,05 %
Platz 17
Performance 1M: -5,67 %
Marathon Petroleum Corporation
Tagesperformance: +3,97 %
Platz 18
Performance 1M: +20,31 %
Amazon
Tagesperformance: +3,95 %
Platz 19
Performance 1M: -11,69 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon
wallstreetONLINE-Forum: Gemischtes Anleger-Sentiment zu Amazon. Kurzfrist belasten AWS-Ausfälle in ME-Central-1 (EC2/S3/DynamoDB) die Bewertung, doch der langfristige Trend bleibt positiv: OpenAI-Investitionen bis zu 50 Mrd USD sichern künftige Cloud-Erlöse, und neue US-Datenzentren stärken das Wachstum. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war volatil. Insgesamt bleibt Amazon aus fundamentaler Sicht als Wachstumstreiber attraktiv.
Campbell Soup
Tagesperformance: -3,91 %
Platz 20
Performance 1M: -4,65 %
Molina Healthcare
Tagesperformance: +3,67 %
Platz 21
Performance 1M: -18,49 %
Tesla
Tagesperformance: +3,63 %
Platz 22
Performance 1M: -5,64 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Tesla gemischt. Überkapazität in Grünheide und 40%-Auslastung sowie Produktionsrisiken belasten Fundamentaldaten; EU-Verkäufe schwanken/fallen und Valuation bleibt hoch; FSD/Cybercab bleibt umstritten, doch gibt es auch vereinzelt positive Kurstreiber. Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird diskutiert, konkrete Prozentzahl fehlt.
Rollins
Tagesperformance: -3,31 %
Platz 23
Performance 1M: -2,65 %
The Mosaic
Tagesperformance: -3,21 %
Platz 24
Performance 1M: -4,50 %
Darden Restaurants
Tagesperformance: -3,13 %
Platz 25
Performance 1M: +4,30 %
Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group)
Tagesperformance: -3,11 %
Platz 26
Performance 1M: -6,45 %
A.O.Smith
Tagesperformance: -3,05 %
Platz 27
Performance 1M: -3,30 %
Rockwell Automation
Tagesperformance: -3,02 %
Platz 28
Performance 1M: -5,77 %
Clorox
Tagesperformance: -2,87 %
Platz 29
Performance 1M: +11,47 %
APA Corporation
Tagesperformance: -2,87 %
Platz 30
Performance 1M: +23,18 %
Halliburton
Tagesperformance: -2,83 %
Platz 31
Performance 1M: +5,86 %
WR Berkley
Tagesperformance: -2,80 %
Platz 32
Performance 1M: +6,94 %
Baker Hughes Company Registered (A)
Tagesperformance: -2,74 %
Platz 33
Performance 1M: +9,31 %
ConocoPhillips
Tagesperformance: -2,73 %
Platz 34
Performance 1M: +15,52 %
Live Nation Entertainment
Tagesperformance: -2,65 %
Platz 35
Performance 1M: +16,73 %
Amcor Registered
Tagesperformance: -2,59 %
Platz 36
Performance 1M: +6,60 %
Constellation Brands (A)
Tagesperformance: -2,57 %
Platz 37
Performance 1M: -1,29 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: -2,42 %
Platz 38
Performance 1M: +30,65 %
Arch Capital Group
Tagesperformance: -2,41 %
Platz 39
Performance 1M: +6,19 %
C.H.Robinson Worldwide
Tagesperformance: -2,40 %
Platz 40
Performance 1M: -1,77 %
