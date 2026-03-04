Starke Performance Amazon Aktie legt zu - 04.03.2026

Mit einer Performance von +4,03 % konnte die Amazon Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,57 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Amazon Aktie. Nach einem Plus von +0,57 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 186,32€, mit einem Plus von +4,03 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Amazon ist ein führendes Technologieunternehmen, das E-Commerce, Cloud-Dienste und digitale Medien anbietet. Es dominiert den Online-Handel und den Cloud-Markt mit AWS. Hauptkonkurrenten sind Alibaba, Microsoft, Google und Walmart. Einzigartig sind das breite Produktangebot, die Innovationskraft und die schnelle Lieferung.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Amazon in den letzten drei Monaten Verluste von -10,71 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +5,54 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,69 %. Im Jahr 2026 gab es für Amazon bisher ein Minus von -10,11 %.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,53 % geändert.

Amazon Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,54 % 1 Monat -11,69 % 3 Monate -10,71 % 1 Jahr -9,35 %

Informationen zur Amazon Aktie

Es gibt 11 Mrd. Amazon Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,00 Bil.EUR € wert.

Sao Paulo, Brazil--(Newsfile Corp. - March 4, 2026) - Dakila Pesquisas has just launched the Safari Brazil Project, a large-scale initiative that brings together the people of the Amazon itself to protect the forest, strengthen the local economy, …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von eBay, Walmart und Co.

eBay, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,36 %. Walmart notiert im Minus, mit -0,18 %. MercadoLibre notiert im Plus, mit +3,12 %. JD.com verliert -1,14 % Alibaba Group notiert im Minus, mit -1,98 %.

Amazon Aktie jetzt kaufen?

Ob die Amazon Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Amazon Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.