    Wirtschaft

    US-Börsen legen zu - Hoffen auf Iran-Verhandlungen

    Foto: Wallstreet in New York, via dts Nachrichtenagentur
    New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Börsen haben am Mittwoch zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 48.739 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,5 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

    Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.870 Punkten 0,8 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 25.095 Punkten 1,5 Prozent im Plus.

    Die Anleger speisten ihren wiedergefundenen Optimismus unter anderem aus einem Bericht der "New York Times", demzufolge Agenten des iranischen Geheimdienstes gegenüber dem US-Geheimdienst CIA Offenheit für Gespräche über ein Kriegsende signalisiert hätten.

    Auch die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, Handelsschiffe durch die blockierte Straße von Hormus eskortieren lassen zu wollen, beruhigte offenbar einige Börsianer.

    Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochabend stärker: Ein Euro kostete 1,1638 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8593 Euro zu haben.

    Der Goldpreis konnte deutlich profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 5.141 US-Dollar gezahlt (+1 Prozent). Das entspricht einem Preis von 142,02 Euro pro Gramm.

    Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 81,60 US-Dollar, das waren 20 Cent oder 0,3 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

    Verfasst von Redaktion dts
