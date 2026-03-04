RBC stuft MCDONALDS auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für McDonald's auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 330 US-Dollar belassen. Der Chef der Schnellrestaurantkette sei zwar in den sozialen Medien wegen eines ungeschickten Geschmackstest-Videos zum neuen "Big Arch"-Burger eher schlecht weggekommen, schrieb Logan Reich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte sieht diese erhöhte Aufmerksamkeit aber weniger als Wettbewerbsnachteil, sondern eher als kostenlose Werbung für die Einführung des zeitlich begrenzten Burgers./la/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 11:35 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 11:35 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die McDonald's Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,66 % und einem Kurs von 284,3USD auf Lang & Schwarz (04. März 2026, 22:34 Uhr) gehandelt.



