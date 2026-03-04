Chipkonzern Broadcom bleibt optimistisch

Entsprechend kletterte der Umsatz im ersten Geschäftsquartal (per Ende Januar) um 29 Prozent auf 19,3 Milliarden Dollar. Die bereinigte, operative Marge lag bei 68 Prozent. Unter dem Strich verdiente Broadcom 7,3 Milliarden Euro und damit 34 Prozent mehr als vor einem Jahr. Der Konzern kündigte zudem Aktienrückkäufe für bis zu zehn Milliarden Dollar an. Die Aktie trat nachbörslich nach anfänglichen Verlusten auf der Stelle./jha/

