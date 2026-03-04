Chipkonzern Broadcom bleibt optimistisch
SAN JOSE (dpa-AFX) - Der Chipkonzern Broadcom ist für das laufende zweite Quartal optimistisch. In den drei Monaten bis Ende April dürfte der Umsatz zum Vorjahreszeitraum um 47 Prozent auf rund 22 Milliarden US-Dollar (18,9 Mrd Euro) zulegen, teilte der Apple-Zulieferer am Mittwoch in San Jose mit. Analysten hatten im Schnitt 20,5 Milliarden erwartet.
Rund 68 Prozent des Erlöses sollen als um Sondereffekte bereinigtes operatives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) beim Konzern hängen bleiben. Wie der Chipkonzern Nvidia profitiert auch Broadcom vom KI-Boom und hohen Investitionen von Techunternehmen in Datenzentren.
Entsprechend kletterte der Umsatz im ersten Geschäftsquartal (per Ende Januar) um 29 Prozent auf 19,3 Milliarden Dollar. Die bereinigte, operative Marge lag bei 68 Prozent. Unter dem Strich verdiente Broadcom 7,3 Milliarden Euro und damit 34 Prozent mehr als vor einem Jahr. Der Konzern kündigte zudem Aktienrückkäufe für bis zu zehn Milliarden Dollar an. Die Aktie trat nachbörslich nach anfänglichen Verlusten auf der Stelle./jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 262,7 auf Nasdaq (04. März 2026, 22:58 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -5,54 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,70 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,82 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 264,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 245,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +33,77 %/+63,80 % bedeutet.
Laut Morningstar ist Cathie Wood bzw. deren Fonds ARK Innovation einer der größten Vermögensvernichter.
KI wird allgegenwärtig (unsichtbar)
In 10–15 Jahren:
KI ist kein Produkt mehr, sondern Infrastruktur wie Strom oder Internet
Sie steckt in:
jedem Job
jeder Software
fast jeder Entscheidungskette
Wer ohne KI arbeitet, wird sich anfühlen wie jemand ohne Computer heute.
Deshalb wird sich das Ganze auch bezahlt machen, selbst für Open AI..geht gerade erst los..
Hi, Ich würde hier vorsichtig sein mit einem längeren Short, die Zahlen werden sicherlich gut und kürzlich hat das Haus Jefferies die Broadcom als absoluten Top-Favorit im Tech-Sektor bezeichnet. Übrigens erstaunlich, wie wenige hier über dieses Spitzenunternehmen diskutieren.