Tech-Konzerne sagen Selbstfinanzierung von KI-Strom zu

Ich glaube, das grundsätzliche Problem der Softwarefirmen ist, dass meist ein Abo-Modell pro Arbeitsplatz pro Jahr abgerechnet wird. Das ist bei Microsoft so, auch bei vielen anderen. Wenn jetzt durch den Einsatz von KI Büroarbeitsplätze wegfallen, dann sinken logischerweise auch die Einnahmen der Softwareanbieter. Grundsätzlich kann Microsoft das auch passieren.





Aber: Wenn man sich die prozentualen Umsätze pro Segment von Microsoft anschaut, ergibt sich folgendes Bild:

Productivity & Business Processes: 27,59 % Intelligent Cloud: 42,95 % More Personal Computing: 19,40 %

Also der Umsatz, der auf die klassische Büro-Software (Productivity & Business Processes) entfällt, beträgt bei Microsoft nur etwas mehr als ein Viertel. Das weitaus größere Geschäft ist Intelligent Cloud, durch die der Einsatz von KI erst überhaupt möglich wird und somit ein klarer Gewinner ist, wenn KI in großem Stil eingeführt wird. Weiterhin wäre es auch möglich, dass Microsoft mehr Geld verlangen kann, wenn die Office-Software mit wirklicher guter KI ausgestattet wird, so dass der Wegfall einiger Arbeitsplätze durch höhere Lizenzeinnahmen pro Arbeitsplatz wieder ausgeglichen wird.





Ich sehe die momentane Entwicklung eher entspannt. Als Anfang letzten Jahrhunderts viel von der manuellen Arbeit automatisiert wurde, sind auch viele Arbeitsplätze weltweit weggefallen. Aber die Menschheit schafft es immer wieder, sich mit irgendwelchen "unnützen" Dingen zu beschäftigen, und das als bezahlte Arbeit durchgehen zu lassen. In Deutschland arbeiten nur etwa 2% der Beschäftigten in der Landwirtschaft, und 1,5% in der Lebensmittelindustrie, also etwa 3,5% der Leute versorgen den ganzen Rest.





Ich bin mir sicher, dass sich Microsoft als Investment langfristig auszahlen wird. Kurzfristig könnte es noch etwas ruckeln, der Kurs könnte weiterhin unter Druck geraten. Viel wird von den nächsten Quartalsberichten abhängen, wie stark wächst der Bereich Intelligent Cloud, und kommt es wirklich zu einem Rückgang in den anderen Bereichen? Und besonders: Wie viel muss Microsoft in neue Rechenzentren und Kapazitäten investieren, um das Wachstum im Bereich Intelligent Cloud hoch zu halten?