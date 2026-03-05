    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    WBBA veröffentlicht globale Bewertungs- und Zertifizierungsstandards für die Net5.5G-Bereitschaft, und Huawei stellt aktualisierte Net5.5G-Angebote für IP-Trägernetze vor, um der Branche neue Vitalität zu verleihen

    PEKING, 5. März 2026 /PRNewswire/ -- Auf dem MWC Barcelona 2026 veröffentlichte die World Broadband Association (WBBA) gemeinsam mit globalen Branchenpartnern während des Broadband Development Congress (BDC) das Whitepaper zur Net5.5G-Bereitschaftsbewertung und Zertifizierung. Das Whitepaper bietet einen standardisierten Rahmen für die Entwicklung intelligenter Netze für Netzbetreiber und Unternehmen weltweit. Auf derselben Veranstaltung stellte Huawei sein aktualisiertes Net5.5G-Angebot für IP-Trägernetze vor, das den Übergang der Branche in die intelligente Welt beschleunigen soll.

    WBBA veröffentlichte Standards für die Net5.5G-Bereitschaftsbewertung und Zertifizierung und schuf damit den ersten weltweit einheitlichen Bewertungsrahmen für intelligente Netzwerke.

    Das Whitepaper stellt den IP Network Development Index vor, den weltweit ersten Bewertungs- und Rankingrahmen für Campusnetzwerke, IP-Trägernetze und Rechenzentrumsnetzwerke. Damit erhalten Netzbetreiber und Unternehmen einen klaren Maßstab sowie eine klare Orientierung für die Bewertung der Netzwerkentwicklung. Zugleich werden die weltweite kommerzielle Einführung sowie die intelligente Weiterentwicklung vorangetrieben.

    Unterdessen macht das von der WBBA geleitete „Net5.5G Pioneer"-Programm stetige Fortschritte. Die globale Pioniermatrix umfasst inzwischen 32 „Visionary Pioneers", 6 „Region Pioneers" und 44 „Business Pioneers".

    Huawei kündigte aktualisierte Net5.5G-IP-Trägernetzangebote an, die vollständig auf die neuen Standards abgestimmt sind.

    Steven Zhao, delivering a keynote speech titled

    Steven Zhao, Bereichsleiter der Data Communication Product Line von Huawei, sagte: „Um dem Zeitalter der allumfassenden Intelligenz gerecht zu werden, fördert die WBBA auf Basis von Net5.5G die tiefgreifende Integration von Netzwerken und KI, und Huawei hat seine IP-Transportnetze in drei Dimensionen weiterentwickelt: Sicherheitsresilienz, multidimensionale Wahrnehmung und Netzwerkautonomie. Diese Bemühungen unterstützen Netzbetreiber dabei, auf Basis von Net5.5G ein intelligentes IP-Netzwerkfundament aufzubauen, das das Serviceerlebnis absichert, die Monetarisierung beschleunigt und die Effizienz steigert. Damit beginnt ein neues Kapitel der intelligenten Konnektivität."

    Weltweite Praxisbeispiele: Net5.5G auf dem Weg von der Norm zum realen Geschäftswert

    Führende Netzbetreiber und Branchenakteure stellten ihre neuesten Net5.5G-Anwendungsbeispiele vor. Die französische Orange Group macht ihre Netze zu einer KI-fähigen Plattform, indem sie intelligente und agile, effiziente, vertrauenswürdige sowie zuverlässige Transport- und Zugangsnetze mit hoher Bandbreite einsetzt. CTM in Macao (China) hat mit Net5.5G AI WAN ein intelligentes Transportnetz aufgebaut. Mithilfe einer durch KI-Training sowie Inferenz gesteuerten Erkennung lassen sich verschlüsselte Videoströme identifizieren, gezielte Marketingmaßnahmen umsetzen und die Qualität auf Anwendungsebene absichern. Das senkt die Kundenabwanderung und erhöht den durchschnittlichen Umsatz pro Nutzer (ARPU). IGA nutzte in der Türkei unterdessen KI-gestützte Entscheidungsprozesse, um die Wartezeiten bei der Planung von drei Start- und Landebahnen um 20 % zu senken. Dank einer zuverlässigen Netzkapazität, die eine sichere sowie in Echtzeit visualisierte Gepäckabfertigung gewährleistet, setzt der Flughafen auf digitale Intelligenz, um die Flugsicherheit zu erhöhen und den Passagieren ein herausragendes Netzerlebnis zu bieten. IGA ist zu einem leuchtenden Beispiel für eine effiziente, umweltfreundliche und widerstandsfähige Entwicklung unter den globalen Drehkreuzflughäfen geworden.

    Mit Blick auf die Zukunft ruft die WBBA globale Branchenorganisationen dazu auf, ihre Zusammenarbeit zu vertiefen und Innovationen bei Technologiestandards, Branchenrichtlinien und Geschäftspraktiken voranzutreiben, um die intelligente Weiterentwicklung hin zu Net5.5G zu beschleunigen. Huawei wird weiterhin mit der WBBA und globalen Partnern zusammenarbeiten und Net5.5G-Standards sowie innovative intelligente Lösungen nutzen, um die weitere Entwicklung der Branche voranzutreiben.

