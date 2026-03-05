    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Horion presents solutions for intelligent collaboration for the first time at Integrated Systems Europe 2026

    BARCELONA, Spanien, 5. März 2026 /PRNewswire/ -- Horion, ein führendes Technologieunternehmen, das sich auf intelligente interaktive Displays spezialisiert hat, war vom 3. bis 6. Februar 2026 erstmals auf der Integrated Systems Europe (ISE) 2026 in Barcelona, Spanien, vertreten. Am Stand 2A100 stellte Horion seine neuesten intelligenten Lösungen für Zusammenarbeit und interaktive Displays vor und markierte damit einen bedeutenden Meilenstein in der internationalen Expansion des Unternehmens.

    Die Integrated Systems Europe ist eine der weltweit führenden Messen für professionelle audiovisuelle und integrierte Systeme. Sie zieht Fachleute aus der Branche, Systemintegratoren und Unternehmensanwender aus dem gesamten globalen Technologiesektor an. Das Debüt von Horion auf der ISE unterstreicht das Engagement des Unternehmens, seine globale Präsenz auszubauen und mit wichtigen Akteuren der Branche in Kontakt zu treten.

    Während der Messe präsentierte Horion eine umfassende Palette intelligenter Collaboration-Tools, die moderne Besprechungs- und Kommunikationsumgebungen verbessern sollen. Diese Lösungen legen Wert auf intuitive Benutzerinteraktion und zuverlässige Leistung und bieten gleichzeitig vielseitige Anwendungsmöglichkeiten für verschiedene Collaboration-Szenarien – für eine effizientere und motivierendere Teamarbeit.

    Die intelligenten Collaboration- und interaktiven Lösungen von Horion eignen sich ideal für Besprechungsräume in Unternehmen, Bildungseinrichtungen und hybride Arbeitsbereiche. Durch die nahtlose Integration fortschrittlicher interaktiver Display-Technologie mit benutzerorientiertem Design zielen diese Lösungen darauf ab, die Kommunikationseffizienz zu steigern und eine effektive Zusammenarbeit in Echtzeit zu ermöglichen.

    „Die Teilnahme an der Integrated Systems Europe 2026 war für Horion als unsere erste internationale Messe ein wichtiger Meilenstein", sagte der Global Head of Sales & Marketing bei Horion. „Wir freuen uns darauf, mit globalen Partnern und Branchenführern in Kontakt zu treten, um zu demonstrieren, wie unsere innovativen interaktiven Display-Technologien die intelligente Zusammenarbeit verändern können."

    Durch seine Präsenz auf der ISE 2026 stärkte Horion seine internationale Präsenz und knüpfte gleichzeitig neue Partnerschaften mit globalen Systemintegratoren und Lösungsanbietern.

    Informationen zu Horion
    Horion ist ein technologischer Innovator, der sich der Entwicklung und Herstellung intelligenter interaktiver Displays und Kollaborationslösungen widmet. Das Unternehmen liefert integrierte Hardware- und Softwareprodukte, die die Kommunikation, Teamarbeit und digitale Interaktion in professionellen Umgebungen weltweit verbessern.

    Weitere Informationen über das Horion finden Sie unter : global.horion.com
    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2902861/ISE_exhibition_booth_photo_1.jpg

     

     

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/horion-presents-solutions-for-intelligent-collaboration-for-the-first-time-at-integrated-systems-europe-2026-302704654.html





