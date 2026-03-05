    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFirst Hydrogen AktievorwärtsNachrichten zu First Hydrogen
    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wasserstoff-Wahnsinn 2.0: Plug Power explodiert förmlich – Zünden Nel ASA und First Hydrogen jetzt ebenfalls? Sogar Robotik ist jetzt mit im Spiel!

    Die Totgesagten leben bekanntlich länger, und was sich am Dienstag an den Börsen abspielte, glich einer regelrechten Auferstehung der Wasserstoff-Branche, zumindest zunächst bei Plug Power. Nach einer gefühlten Ewigkeit im Tal der Tränen (das kennen …

    Wasserstoff-Wahnsinn 2.0: Plug Power explodiert förmlich – Zünden Nel ASA und First Hydrogen jetzt ebenfalls? Sogar Robotik ist jetzt mit im Spiel!
    Foto: zukunftsbilanzen.de
    Die Totgesagten leben bekanntlich länger, und was sich am Dienstag an den Börsen abspielte, glich einer regelrechten Auferstehung der Wasserstoff-Branche, zumindest zunächst bei Plug Power. Nach einer gefühlten Ewigkeit im Tal der Tränen (das kennen sonst nur die „Solarer“ im Winter, wenn die Sonne kaum scheint) schoss die Aktie des US-Pioniers Plug Power zweistellig nach oben und könnte die gesamte Branche aus ihrem Dornröschenschlaf mitreißen. Anleger fragen sich nun zu Recht, ob dies der lang ersehnte Startschuss für eine neue, gewaltige Rally im Sektor der sauberen Energien ist. Während die Amerikaner mit nackten Zahlen beeindrucken, bringen sich bereits andere Akteure in Stellung, die weit mehr als nur heiße Luft zu bieten haben. Besonders der kanadische Newcomer First Hydrogen sorgt mit einer seiner Strategie für Aufsehen, die weit über den klassischen Brennstoffzellen-Antrieb hinausgeht. Auch der skandinavische Riese Nel ASA lauert in den Startlöchern und wartet nur darauf, von der neuen Euphorie-Welle erfasst zu werden. In diesem Bericht analysieren wir, warum die Karten im Wasserstoff-Sektor gerade völlig neu gemischt werden und ob wir vor einem historischen Wendepunkt stehen. Es riecht nach Aufbruchstimmung, nach neuen Technologien und nach einer Gewinnchance, die viele schon abgeschrieben hatten. Lesen Sie weiter, denn die Dynamik, die wir gerade erleben, könnte die Märkte noch das gesamte Jahr über in Atem halten.

    Lesen sie den Artikel hier weiter




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von Zukunftsbilanzen
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Wasserstoff-Wahnsinn 2.0: Plug Power explodiert förmlich – Zünden Nel ASA und First Hydrogen jetzt ebenfalls? Sogar Robotik ist jetzt mit im Spiel! Die Totgesagten leben bekanntlich länger, und was sich am Dienstag an den Börsen abspielte, glich einer regelrechten Auferstehung der Wasserstoff-Branche, zumindest zunächst bei Plug Power. Nach einer gefühlten Ewigkeit im Tal der Tränen (das kennen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     