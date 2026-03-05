Irans Drohnen nicht zu stoppen! Drohnen-Aktie mit Paukenschlag! Volatus Aerospace vor massivem Wachstum! Die Bilder von brennenden Gebäuden in Dubai, Katar und Riad gehen um die Welt. Mit vergleichsweise billigen Drohnen zeigt der Iran, wie verwundbar selbst hochgerüstete Staaten und Metropolen sind: Nichts scheint sicher – weder Militärstützpunkt noch …



