    Irans Drohnen nicht zu stoppen! Drohnen-Aktie mit Paukenschlag! Volatus Aerospace vor massivem Wachstum!

    Die Bilder von brennenden Gebäuden in Dubai, Katar und Riad gehen um die Welt. Mit vergleichsweise billigen Drohnen zeigt der Iran, wie verwundbar selbst hochgerüstete Staaten und Metropolen sind: Nichts scheint sicher – weder Militärstützpunkt noch …

    Irans Drohnen nicht zu stoppen! Drohnen-Aktie mit Paukenschlag! Volatus Aerospace vor massivem Wachstum!
    Foto: esg-aktien.de
    Die Bilder von brennenden Gebäuden in Dubai, Katar und Riad gehen um die Welt. Mit vergleichsweise billigen Drohnen zeigt der Iran, wie verwundbar selbst hochgerüstete Staaten und Metropolen sind: Nichts scheint sicher – weder Militärstützpunkt noch Konsulat, weder Infrastruktur noch Wohngebäude. Und obwohl der Krieg in der Ukraine seit Jahren vor Augen führt, wie dominierend unbemannte Systeme geworden sind, fehlt vielerorts noch immer ein ausreichender Schutz gegen Drohnenangriffe. Genau hier setzt Volatus Aerospace an. Der Drohnenspezialist will dazu beitragen, diese Lücke zu schließen, und steigt in die Drohnenabwehr ein. Und auch das Kerngeschäft boomt. Die Aktie zieht wieder an.

