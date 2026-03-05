    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNational Atomic Company Kazatomprom AktievorwärtsNachrichten zu National Atomic Company Kazatomprom
    Uran-Favoriten für 2026: Kazatomprom, Uranium Energy und Standard Uranium

    Der weltweite Hunger nach Energie kennt auch im Frühjahr 2026 keine Grenzen mehr und mitten im Zentrum dessen steht ein Rohstoff, der jahrelang ein Schattendasein fristete: Uran. Während die Regierungen verzweifelt versuchen, ihre Klimaziele zu …

    Uran-Favoriten für 2026: Kazatomprom, Uranium Energy und Standard Uranium
    Foto: zukunftsbilanzen.de
    Der weltweite Hunger nach Energie kennt auch im Frühjahr 2026 keine Grenzen mehr und mitten im Zentrum dessen steht ein Rohstoff, der jahrelang ein Schattendasein fristete: Uran. Während die Regierungen verzweifelt versuchen, ihre Klimaziele zu erreichen und gleichzeitig die Netzstabilität zu garantieren, rücken drei unterschiedliche Uran-Unternehmen in den Fokus der Anleger. Wir blicken heute auf den austrebsamen Entdecker Standard Uranium, der im kanadischen Athabasca-Becken gerade den Boden durch Bohrungenzum Beben bringen möchte, und vergleichen ihn mit dem behäbigen Riesen Kazatomprom sowie dem strategischen Aufsteiger Uranium Energy. Es ist eine Geschichte von hoffnungsvollen Bohrungen, geopolitischen Machtkämpfen im Osten und dem Traum von der energetischen Unabhängigkeit im Westen. Wer in diesen Tagen auf den oder die richtigen Wert(e) setzt, könnte Geschichte schreiben, denn die Karten im Uran-Sektor werden neu gemischt. Tauchen sie ein in die Welt von U3O8.

    Verfasst von Zukunftsbilanzen
