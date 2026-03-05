Broadcom: Das sieht richtig gut aus – Aktie knallt nachbörslich hoch!

Der Nettogewinn stieg auf 7,35 Milliarden US-Dollar, was 1,50 US-Dollar je Aktie entspricht, nach 5,50 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

Broadcom erzielte im ersten Quartal einen Gewinn von 2,05 US-Dollar je Aktie – laut LSEG hatten Analysten im Durchschnitt lediglich mit 2,03 US-Dollar gerechnet. Zudem erwirtschaftete Broadcom einen Umsatz von 19,31 Milliarden US-Dollar (erwartet wurden 19,18 Milliarden US-Dollar), was einem Anstieg von 29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Für das zweite Quartal erwartet Broadcom einen bereinigten Gewinn von 68 Prozent und einen Umsatz von 22 Milliarden US-Dollar. Damit würde das Unternehmen die Konsensschätzung von 20,56 Milliarden US-Dollar übertreffen.

Der Umsatz aus Semiconductor Solutions belief sich auf 12,52 Milliarden US-Dollar und lag damit über den Erwartungen von 12,25 Milliarden US-Dollar. Besonders hervorzuheben ist der KI-Umsatz, der um 106 Prozent auf 8,4 Milliarden US-Dollar zunahm.

Inmitten der wachsenden Besorgnis über die Konkurrenz durch generative KI-Modelle erklärte Tan, dass die Infrastruktursoftware von Broadcom nicht von KI disruptiert werde. Das Unternehmen hatte 2023 die Virtualisierungssoftware VMware übernommen.

CEO Hock Tan zeigte sich auf einer Analystenkonferenz optimistisch und gab an, dass Broadcom bis 2027 mit einem Umsatz von mehr als 100 Milliarden US-Dollar aus KI-Chips rechne. "Wir haben die notwendige Lieferkette gesichert, um dieses Ziel zu erreichen", so Tan.

An der Nasdaq legte die Aktie nachbörslich um mehr als 5 Prozent auf 334,25 US-Dollar je Anteilschein zu.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

