    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAntimony Resources AktievorwärtsNachrichten zu Antimony Resources
    129 Aufrufe 129 0 Kommentare 0 Kommentare

    USA mit „unbegrenzter“ Munition? Wohl kaum! Antimony Resources ist der nächste Rohstoff-Highflyer!

    Verfügen die USA über „unbegrenzte“ Munition? Dies haben US-Präsident Donald Trump und sein Verteidigungsminister Pete Hegseth gestern in den Raum gestellt. Damit dürften sie jedoch an der physischen Realität scheitern. Selbst wenn die …

    USA mit „unbegrenzter“ Munition? Wohl kaum! Antimony Resources ist der nächste Rohstoff-Highflyer!
    Foto: esg-aktien.de
    Verfügen die USA über „unbegrenzte“ Munition? Dies haben US-Präsident Donald Trump und sein Verteidigungsminister Pete Hegseth gestern in den Raum gestellt. Damit dürften sie jedoch an der physischen Realität scheitern. Selbst wenn die US-Waffenschmieden Munition so schnell produzieren könnten, wie sie verbraucht werden, dürfte es an den Rohstoffen scheitern. Denn beispielsweise wird die Versorgung mit Antimon praktisch von China und Russland beherrscht. Die USA arbeiten mit Hochdruck daran, die Versorgung in den eigenen Händen zu haben, aber dies braucht noch Zeit. Gefragt sind Unternehmen wie Antimony Resources. Das Unternehmen entwickelt derzeit das vielleicht spannendste Antimon-Projekt in Nordamerika. Es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis die Aktie neue Höchstkurse markiert. Denn der Newsflow ist vielversprechend.

    Lesen sie den Artikel hier weiter




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von ESG Aktien
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    USA mit „unbegrenzter“ Munition? Wohl kaum! Antimony Resources ist der nächste Rohstoff-Highflyer! Verfügen die USA über „unbegrenzte“ Munition? Dies haben US-Präsident Donald Trump und sein Verteidigungsminister Pete Hegseth gestern in den Raum gestellt. Damit dürften sie jedoch an der physischen Realität scheitern. Selbst wenn die …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     