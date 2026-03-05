    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPower Metallic Mines AktievorwärtsNachrichten zu Power Metallic Mines
    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kaufen, wenn die Kanonen donnern – wie wäre es mit Glencore, Power Metallic Mines oder Vale?

    Der Krieg im Nahen Osten erschüttert die Börsen – und schafft Chancen, die auf den ersten Blick kaum sichtbar sind. Während Rüstungsaktien auf der Stelle treten, gehen clevere Investoren an einem ganz anderen Ort auf Renditejagd: im Bergbausektor. …

    Kaufen, wenn die Kanonen donnern – wie wäre es mit Glencore, Power Metallic Mines oder Vale?
    Foto: zukunftsbilanzen.de
    Der Krieg im Nahen Osten erschüttert die Börsen – und schafft Chancen, die auf den ersten Blick kaum sichtbar sind. Während Rüstungsaktien auf der Stelle treten, gehen clevere Investoren an einem ganz anderen Ort auf Renditejagd: im Bergbausektor. Denn moderne Raketen brauchen seltene Metalle – und die kommen aus dem Boden. Neben Klassikern wie Glencore und Vale rückt dabei ein kanadisches Explorationsunternehmen mit Vorkommen in Québec ins Rampenlicht: Power Metallic Mines. Ob als Profiteur des Wettrüstens, als Partner der Grünen Industrie oder als Übernahmekandidat.

    Lesen sie den Artikel hier weiter

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Verfasst von Zukunftsbilanzen
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Kaufen, wenn die Kanonen donnern – wie wäre es mit Glencore, Power Metallic Mines oder Vale? Der Krieg im Nahen Osten erschüttert die Börsen – und schafft Chancen, die auf den ersten Blick kaum sichtbar sind. Während Rüstungsaktien auf der Stelle treten, gehen clevere Investoren an einem ganz anderen Ort auf Renditejagd: im Bergbausektor. …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     