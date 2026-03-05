    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Koalition will Bürgergeld-Reform beschließen

    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundestag entscheidet am Donnerstag über die geplanten Verschärfungen beim Bürgergeld. Künftig soll die soziale Mindestsicherung nicht mehr "Bürgergeld", sondern "Grundsicherungsgeld" heißen. Leistungsbezieher und -bezieherinnen sollen ihre Arbeitskraft dem Entwurf von Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) zufolge "im maximal zumutbaren Umfang" einsetzen. Vor allem die Union hatte im Wahlkampf für eine umfassende Bürgergeld-Reform geworben.

    Für Menschen, die Fördermaßnahmen abbrechen oder Termine im Jobcenter versäumen, soll es stärkere Kürzungen der Geldleistungen geben - bis hin zu einem möglichen Komplettentzug. Generell sollen Jobcenter künftig vorrangig in Arbeit vermitteln. Beratung und Unterstützung sollen aber eine starke Rolle spielen. Im parlamentarischen Verfahren war der Entwurf ergänzt, aber nicht grundlegend geändert worden. Unter anderem soll den Jobcentern nun auch ermöglicht werden, ein ärztliches Attest anzuordnen, wenn es bei einem Meldeversäumnis einen Verdacht auf eine psychische Erkrankung gibt.

    Der Bundestag entscheidet außerdem unter anderem auch über die künftige Bejagung des Wolfs in Deutschland. Die Koalition will das Bundesjagdgesetz ändern und den Abschuss von Wölfen erleichtern. Sogenannte Problemwölfe sollen einfacher getötet werden dürfen - etwa wenn sie Zäune überwunden und Schafe gerissen haben. Damit die Neuregelung in Kraft treten kann, muss dann auch der Bundesrat zustimmen.

    Zu den weiteren Themen auf der Tagesordnung zählt unter anderem die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Großbritannien. Entschieden werden soll zudem über Schutzvorschriften bei Investmentfonds: Umgesetzt werden sollen finanzpolitische Vorgaben der EU zur Abmilderung von Risiken auf dem Fondsmarkt./bw/DP/jha





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
