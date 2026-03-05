    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Ministerpräsidenten sprechen über Sicherheit in Zügen

    Ministerpräsidenten sprechen über Sicherheit in Zügen
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Die prekäre Finanzlage der Kommunen infolge der Umsetzung von Bundesgesetzen ist eines der Hauptthemen der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) an diesem Donnerstag (10.00 Uhr) in Berlin. Die Länder-Regierungschefs treffen zu dem Thema vorher mit Vertretern der kommunalen Spitzenverbände zusammen. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nimmt an dem Ländertreffen nicht teil.

    Mit einem Beschluss zur sogenannten Veranlassungskonnexität nach dem Grundsatz, wer bestellt, bezahlt, ist aber nicht zu rechnen. Der MPK-Vorsitzende, der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD), hofft auf einen Bund-Länder-Kompromiss bei dem Thema in der ersten Jahreshälfte.

    Nach dem tödlichen Angriff auf einen Zugbegleiter in Rheinland-Pfalz steht das Thema Sicherheit im Schienenverkehr auch auf der Tagesordnung. Schweitzer und der Co-Vorsitzende, Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) aus Sachsen, sprechen dazu vor der MPK mit Vertretern der Eisenbahngewerkschaft EVG und Zugbegleitern.

    Die Finanzierung der Wasserstraßen in Deutschland ist ein weiteres Thema. Nach Ansicht von Schweitzer muss auch diesem Verkehrsträger Geld aus dem Sondervermögen des Bundes zugutekommen./irs/DP/jha





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
