    Termine bis 18. März 2026

    Termine bis 18. März 2026
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 18. März

    ^
    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 5. MÄRZ

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Aareal Bank, Jahreszahlen (11.00 Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Jahreszahlen
    07:00 DEU: Merck KGaA, Jahreszahlen (10.00 Pk, 14.00 Analystencall) 07:00 DEU: LEG Immobilien, Jahreszahlen (9.00 Analystencall, 10.30 Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Ströer, Jahreszahlen (9.00 Analystencall)
    07:00 DEU: DHL Group, Jahreszahlen (9.00 Analystencall, 10.30 Bilanz-Pk) 07:30 DEU: Dürr AG, Jahreszahlen
    07:30 DEU: Renk, Jahreszahlen (11.00 Analystencall)
    07:30 DEU: GFT, Jahreszahlen
    07:30 AUT: Andritz, Jahreszahlen
    08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Jahreszahlen
    08:00 GBR: Aviva, Jahreszahlen
    08:00 GBR: Admiral, Jahreszahlen
    08:00 GBR: Rentokil Initial, Jahreszahlen
    10:00 DEU: BayernLB, Jahreszahlen (11.00 Bilanz-Pk)

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    ITA: Prada, Jahreszahlen
    NLD: Universal Music Group, Jahreszahlen
    USA: Ciena Corporation, Q1-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 SWE: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)
    08:45 FRA: Industrieproduktion 1/26
    10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 1/26
    11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 1/26
    14:30 USA: Im- und Exportpreise 1/26
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    14:30 USA: Handelsbilanz 1/26

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: Landwirtschaftstag der Volksbank- und Raiffeisenbanken u. a. mit Agrarminister Till Backhaus (SPD), Felix Lutz (Generaldirektion Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (DG AGRI), Karsten Trunk (Präsident des Bauernverbandes Mecklenburg Vorpommern e. V.)

    10:30 DEU: Oberlandesgericht verhandelt Klage Bundesverband Verbraucherzentralen gegen Penny-Rabattapp. Der Verbraucherverband klagt auf Unterlassung und ist der Meinung, dass Penny gegen den Gleichheitsgrundsatz verstößt und besonders ältere Kunden benachteiligt, die keine App nutzen.

    11:00 DEU: Pk Deutsche Bundesbank zum Geschäftsbericht 2025, Frankfurt/M.

    DEU: Internationale Tourismus-Börse (ITB), Berlin (bis 5.3.26)

    EUR: Treffen der Innen- und Justizminister der EU

    ESP: Mobile World Congress, Barcelona (bis 5.3.26)

    CHN: Beginn des chinesischen Volkskongresses, Peking

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 6. MÄRZ

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Lufthansa, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 13.00 Analystencall) 10:00 CHE: Novartis, Hauptversammlung
    17:45 FRA: Atos, Jahreszahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 1/26
    08:00 NOR: Industrieproduktion 1/26
    08:00 ROU: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)
    08:30 HUN: Industrieproduktion 1/26
    11:00 GRC: Arbeitslosenquote Q4/25
    11:00 EUR: Staatsausgaben Q4/25
    11:00 EUR: BIP Q4/25 (3. Veröffentlichung)
    11:00 EUR: Beschäftigung Q4/25v (endgültig)
    14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 2/26
    21:00 USA: Konsumentenkredite 1/26

    TERMINE SONSTIGES
    CHN: Nationaler Volkskongress, Peking

    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 9. MÄRZ

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:30 DEU: Gea Group, Jahreszahlen
    22:05 USA: Hewlett Packard Enterprise, Q1-Zahlen

    DEU: Gabler, voraussichtlich erster Handelstag im Börsensegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse

    TERMINE KONJUNKTUR
    00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 1/26
    02:30 CHN: Erzeugerpreise 2/26
    02:30 CHN: Verbraucherpreise 2/26
    06:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 1/26 (vorläufig)
    08:00 DEU: Industrieproduktion 1/26
    10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 3/26

    TERMINE SONSTIGES
    DEU: IWH-Jahrestagung zum Thema «Gesellschaftlicher Zusammenhalt in der Transformation», Halle (Saale)

    EUR: Treffen der Euro-Gruppe

    EUR: Treffen der EU-Arbeits- und Sozialminister

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 10. MÄRZ

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Jahreszahlen
    07:30 DEU: Volkswagen AG, Jahreszahlen
    07:30 DEU: Hugo Boss, Jahreszahlen
    08:00 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Jahreszahlen
    09:00 FRA: Renault, Group Strategy Day
    10:30 CHE: Roche, Hauptversammlung
    12:00 DEU: Biontech, Q4-Zahlen

    ESP: Repsol (Capital Markets Day)

    TERMINE KONJUNKTUR
    CHN: Handelsbilanz 2/26
    CHN: Im- und Exporte 2/26
    00:50 JPN: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
    00:50 JPN: Geldmenge M2 2/26
    00:50 JPN: Geldmenge M3 2/26
    06:30 NLD: Verbraucherpreise 2/26
    07:00 FIN: Industrieproduktion 1/26
    08:00 NOR: Verbraucherpreise 2/26
    08:00 DNK: Verbraucherpreise 2/26
    08:00 DEU: Handelsbilanz 1/26
    08:00 SWE: Industrieaufträge 1/26
    08:30 HUN: Verbraucherpreise 2/26
    08:45 FRA: Handelsbilanz 1/26
    09:00 AUT: Industrieproduktion 1/26
    10:00 ITA: Erzeugerpreise 1/26
    11:00 GRC: Industrieproduktion 1/26
    11:00 GRC: Verbraucherpreise 2/26
    15:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 2/26

    SONSTIGE TERMINE
    BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel

    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 11. MÄRZ

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Henkel, Jahreszahlen
    07:00 DEU: Klöckner & Co, Jahreszahlen
    07:00 DEU: Wacker Chemie, Jahreszahlen
    07:20 ITA: Telecom Italia, Jahreszahlen
    07:30 DEU: Rheinmetall, Jahreszahlen
    08:00 DEU: Porsche AG, Jahreszahlen
    08:00 GBR: Legal + General Group, Jahreszahlen
    14:00 USA: Analog Devices, Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    00:50 JPN: Erzeugerpreise 2/26
    08:00 DEU: Verbraucherpreise 2/26 (endgültig)
    09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 1/26
    12:00 PRT: Verbraucherpreise 2/26 (endgültig)
    13:30 USA: Verbraucherpreise 2/26
    13:30 USA: Realeinkommen 2/26

    SONSTIGE TERMINE
    08:45 DEU: BGH entscheidet zu Altersüberprüfung beim Kauf von Ersatztanks für E-Zigaretten, Karlsruhe

    10:00 DEU: Online-Pk Präsentation Marktdaten der Fahrradwirtschaftsverbände, Berlin

    CYP: Informelles Treffen der Verteidigungsminister der EU-Staaten - Auftakt-Abendessen, Nikosia

    DEU: Circular Valley Convention 2026 - Treffen für internationale Experten und Entscheider aus der industriellen Kreislaufwirtschaft, Düsseldorf

    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 12. MÄRZ

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 2/26
    07:00 DEU: Grenke, Jahreszahlen
    07:00 DEU: Zalando, Jahreszahlen
    07:00 DEU: Brenntag, Jahreszahlen
    07:00 DEU: K+S, Jahreszahlen und Geschäftsbericht
    07:00 DEU: RWE, Jahreszahlen
    07:00 DEU: Siltronic, Jahreszahlen
    07:00 CHE: Swiss Life, Jahreszahlen
    07:00 CHE: Geberit, Jahreszahlen
    07:00 ITA: Generali Group, Jahreszahlen
    07:30 DEU: MLP, Jahreszahlen
    07:30 DEU: BMW, Jahreszahlen
    07:30 DEU: Daimler Truck, Q4-Zahlen
    07:30 DEU: Hannover Rück, Jahreszahlen
    08:00 GBR: Helios Towers, Q4-Zahlen
    08:00 LUX: RTL, Jahreszahlen
    10:00 DEU: Volkswagen Kernmarke, Jahres-Pk (online)
    18:00 FRA: Vivendi, Jahreszahlen
    19:00 USA: Applied Materials, Hauptversammlung
    22:00 USA: Adobe, Q1-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DEU: Deutsche Bank, Geschäftsbericht
    CHE: DSM-Firmenich, Investor Day

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 SWE: Verbraucherpreise 2/26 (endgültig)
    12:00 PRT: Handelsbilanz 2/26 (endgültig)
    12:00 IRL: Verbraucherpreise 2/26
    13:30 USA: Handelsbilanz 1/26
    13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

    SONSTIGE TERMINE
    CYP: Informelles Treffen der Verteidigungsminister der EU-Staaten, Nikosia

    18:30 DEU: Pressegespräch Chemieverband VCI zu wirtschaftlicher Lage der Branche im vierten Quartal 2025, Frankfurt/M.

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 13. MÄRZ

    TERMINE UNTERNEHMEN
    08:30 DEU: Chemieverband VCI, Jahreszahlen 2025, Frankfurt/M. ITA: De Longhi, Jahreszahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    07:00 FIN: Verbraucherpreise 2/26
    08:00 GBR: Industrieproduktion 1/26
    08:00 GBR: Handelsbilanz 1/26
    08:00 GBR: Bauproduktion 1/26
    08:00 ROU: Verbraucherpreise 2/26
    08:45 FRA: Verbraucherpreise 2/26 (endgültig)
    09:00 ESP: Verbrauchderpreise 2/26 (endgültig)
    10:00 ITA: Industrieproduktion 1/26
    10:00 POL: Verbraucherpreise 2/26
    11:00 EUR: Industrieproduktion 1/26
    13:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 1/26
    13:30 USA: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
    14:00 RUS: Handelsbilanz 1/26
    15:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 3/26 (vorläufig) 15:00 USA: JOLTS Offene Stellen 1/26
    17:00 RUS: Verbraucherpreise 2/26

    SONSTIGE TERMINE
    CHN: Ende des chinesischen Volkskongresses, Peking

    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 16. MÄRZ

    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:00 CHE: Tecan, Jahreszahlen
    07:15 DEU: Hypoport, Jahreszahlen
    10:30 DEU: Frankfurter Volksbank, Bilanz-Pk, Frankfurt/M. 11:00 DEU: Digitale Jahres-Pk des Geschäftsbereichs der Volkswagen Group Mobility, Braunschweig 16:00 DNK: Carlsberg, Hauptversammlung

    CHE: Tecan, Capital Markets Day

    TERMINE KONJUNKTUR
    03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 2/26
    03:00 CHN: Industrieproduktion 2/26
    10:00 BGR: Verbraucherpreise 2/26 (endgültig)
    14:00 POL: Handelsbilanz 1/26
    13:30 USA: Empire State Bericht 3/26
    14:15 USA: Industrieproduktion 2/26
    14:15 USA: Kapazitätsauslastung 2/26

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Industry Strategy Meeting (WEF), München
    Eine Initiative des Weltwirtschaftsforums, um über die Entwicklungen durch die Globalisierung zu diskutieren und ihre Folgen für die weltweite Wirtschaft. Neue Strategien für Industrie und Wirtschaft - Globalization 4.0.

    BEL: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel

    BEL: Treffen der EU-Energieminister, Brüssel

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 17. MÄRZ

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Fraport, Jahreszahlen
    07:00 DEU: Springer Nature, Jahreszahlen
    07:30 DEU: Dermapharm, Jahreszahlen
    07:30 DEU: Instone Real Estate, Jahreszahlen
    17:45 FRA: Vinci, Februar-Umsatz
    22:00 USA: Docusign, Jahreszahlen
    23:00 GBR: Prudential, Jahreszahlen
    DEU: Mensch und Maschinen Jahreszahlen
    DEU: VW-Tochter Audi, Jahrespressekonferenz
    USA: Qualcomm, Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    10:00 ITA: Erzeugerpreise 2/26 (2. Veröffentlichung)
    11:00 DEU: ZEW-Index 3/26
    15:00 USA: Frühindikator 2/26
    15:00 USA: Hausverkäufe 2/26

    SONSTIGE TERMINE
    08:00 DEU: Wirtschaftspressekonferenz 2026 von Plastics Europe Deutschland mit Analyse das zurückliegenden Geschäftsjahrs 2025, Einordnung der aktuellen Entwicklungen und Einblick in die industriepolitischen Prioritäten der Kunststofferzeuger in Deutschland

    DEU: Konferenz «EUROPE 2026» von DIE ZEIT, Handelsblatt, Tagesspiegel und WirtschaftsWoche (bis 18.03.) u.a. mit Präsidentin des Europäischen Parlaments Roberta Metsola, Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) und Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU)

    DEU: Cyber-Security-Messe «SecIT by Heise» in Hannover (bis 19.3.)

    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 18. MÄRZ

    TERMINE UNTERNEHMEN
    01:00 KOR: Samsung, Hauptversammlung
    07:00 DEU: Aumovio, Jahreszahlen (9.30 Pk)
    07:00 DEU: Hellofresh, Jahreszahlen (detailliert), Ausblick 2026 07:00 DEU: Tag Immobilien, Jahreszahlen
    07:30 DEU: Talanx, Jahreszahlen (detailliert)
    09:30 HKG: Tencent, Jahreszahlen
    10:00 DEU: Agravis Raiffeisen AG, Bilanz-Pressekonferenz 21:00 USA: Micron, Q2-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    00:50 JPN: Handelsbilanz 2/26
    11:00 EUR: Verbraucherpreise 2/26 (2. Veröffentlichung) 12:00 USA: MBA Hypothekenanträge
    13:30 USA: Erzeugerpreise 2/26
    15:00 USA: Auftragseingang Industrie 1/26
    19:00 USA: Zinsentscheidung (19.30 Pk)

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt zu Stornoabzug bei Lebens- und Rentenversicherungen

    09:30 DEU: Handelsblatt-Konferenz Bankenaufsicht 2026 (bis 19.03.)

    DEU: Beginn Agrarministerkonferenz (AMK) (bis 20.03.)

    DEU: Fortsetzung Konferenz «EUROPE 2026» von DIE ZEIT, Handelsblatt, Tagesspiegel und WirtschaftsWoche (bis 18.03.)

    DEU: Oberlandesgericht verhandelt Klage Bundesverband Verbraucherzentralen gegen Netto

    --------------------------------------------------------------------------------------- °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi






    WOCHENVORSCHAU Termine bis 18. März 2026 Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 18. März ^ - DONNERSTAG, DEN 5. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Aareal Bank, Jahreszahlen (11.00 Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Jahreszahlen 07:00 DEU: Merck KGaA, …
