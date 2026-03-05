    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    Termine am 5. März 2026

    TAGESVORSCHAU - Termine am 5. März 2026
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 5. März 2026

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Aareal Bank, Jahreszahlen (11.00 Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Jahreszahlen
    07:00 DEU: Merck KGaA, Jahreszahlen (10.00 Pk, 14.00 Analystencall) 07:00 DEU: LEG Immobilien, Jahreszahlen (9.00 Analystencall, 10.30 Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Ströer, Jahreszahlen (9.00 Analystencall)
    07:00 DEU: DHL Group, Jahreszahlen (9.00 Analystencall, 10.30 Bilanz-Pk) 07:30 DEU: Dürr AG, Jahreszahlen
    07:30 DEU: Renk, Jahreszahlen (11.00 Analystencall)
    07:30 DEU: GFT, Jahreszahlen
    07:30 AUT: Andritz, Jahreszahlen
    08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Jahreszahlen
    08:00 GBR: Aviva, Jahreszahlen
    08:00 GBR: Admiral, Jahreszahlen
    08:00 GBR: Rentokil Initial, Jahreszahlen
    10:00 DEU: BayernLB, Jahreszahlen (11.00 Bilanz-Pk)

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    ITA: Prada, Jahreszahlen
    NLD: Universal Music Group, Jahreszahlen
    USA: Ciena Corporation, Q1-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 SWE: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)
    08:45 FRA: Industrieproduktion 1/26
    10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 1/26
    11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 1/26
    14:30 USA: Im- und Exportpreise 1/26
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    14:30 USA: Handelsbilanz 1/26

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: Landwirtschaftstag der Volksbank- und Raiffeisenbanken u. a. mit Agrarminister Till Backhaus (SPD), Felix Lutz (Generaldirektion Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (DG AGRI), Karsten Trunk (Präsident des Bauernverbandes Mecklenburg Vorpommern e. V.)

    10:30 DEU: Oberlandesgericht verhandelt Klage Bundesverband Verbraucherzentralen gegen Penny-Rabattapp. Der Verbraucherverband klagt auf Unterlassung und ist der Meinung, dass Penny gegen den Gleichheitsgrundsatz verstößt und besonders ältere Kunden benachteiligt, die keine App nutzen.

    11:00 DEU: Pk Deutsche Bundesbank zum Geschäftsbericht 2025, Frankfurt/M.

    DEU: Internationale Tourismus-Börse (ITB), Berlin (bis 5.3.26)

    EUR: Treffen der Innen- und Justizminister der EU

    ESP: Mobile World Congress, Barcelona (bis 5.3.26)

    CHN: Beginn des chinesischen Volkskongresses, Peking
    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi






    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
