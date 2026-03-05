    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bahnchefin verspricht noch für 2026 bessere Fahrgastinfos

    Für Sie zusammengefasst
    • Bahn verbessert Info bei Ausfällen und Verspät
    • Direkte Gleis- und Leitstellendaten einspielen.
    • KI für präzisere Verspätungsprognosen nutzen..
    Bahnchefin verspricht noch für 2026 bessere Fahrgastinfos
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Bahn will bei den Benachrichtigungen für Fahrgäste genauer und schneller werden, wenn es zu Ausfällen, Verspätungen oder Gleiswechseln kommt. "Die Kundinnen und Kunden sollen noch in diesem Jahr merken, dass die Kundeninformation besser wird", sagte Konzernchefin Evelyn Palla der Deutschen Presse-Agentur. "In der Vergangenheit haben wir zu wenig Fokus auf dieses fundamental wichtige Thema für die Fahrgäste gelegt."

    Palla sagte: "Gerade bei vielen Fahrplanabweichungen ist es wichtig, dass wir unsere Fahrgäste gut informieren und aktuelle, verlässliche und konsistente Daten in den unterschiedlichen Kundenkanälen haben."

    Informationen aus mehreren Quellen

    Im Blick stehen zum einen Daten zur Position der Züge und zu Gleiswechseln, die von der Konzerntochter DB Infrago als Gleisnetzbetreiberin stammen. "Die wollen wir so früh wie möglich in die Informationssysteme bekommen - direkt, wenn sie vorliegen", sagte Palla. Zum anderen wolle die Bahn für die eigenen Fern- und Regionalzüge schneller präzisere Daten etwa zu Verspätungsprognosen aus den Leitstellen in die Kundensysteme einspielen.

    Dabei setzt die Managerin auch auf neue Technik. "Wir müssen hier auch noch mehr als in der Vergangenheit auf Künstliche Intelligenz setzen, insbesondere bei den Verspätungsprognosen können wir da Verbesserungen erzielen."/maa/DP/stk






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Bahnchefin verspricht noch für 2026 bessere Fahrgastinfos Die Bahn will bei den Benachrichtigungen für Fahrgäste genauer und schneller werden, wenn es zu Ausfällen, Verspätungen oder Gleiswechseln kommt. "Die Kundinnen und Kunden sollen noch in diesem Jahr merken, dass die Kundeninformation besser wird", …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     