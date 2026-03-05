Bahnchefin verspricht noch für 2026 bessere Fahrgastinfos

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bahn will bei den Benachrichtigungen für Fahrgäste genauer und schneller werden, wenn es zu Ausfällen, Verspätungen oder Gleiswechseln kommt. "Die Kundinnen und Kunden sollen noch in diesem Jahr merken, dass die Kundeninformation besser wird", sagte Konzernchefin Evelyn Palla der Deutschen Presse-Agentur. "In der Vergangenheit haben wir zu wenig Fokus auf dieses fundamental wichtige Thema für die Fahrgäste gelegt."

Palla sagte: "Gerade bei vielen Fahrplanabweichungen ist es wichtig, dass wir unsere Fahrgäste gut informieren und aktuelle, verlässliche und konsistente Daten in den unterschiedlichen Kundenkanälen haben."