    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Spitzt sich der Eier-Engpass vor Ostern zu?

    Spitzt sich der Eier-Engpass vor Ostern zu?
    Foto: Siarhei - 356130783

    BONN (dpa-AFX) - Wer dieser Tage Eier kaufen will, muss gelegentlich improvisieren: Die Regale in Supermärkten und Discountern sind teils nicht so gut gefüllt wie gewohnt. Einzelne Sorten fehlen, die Auswahl ist mancherorts eingeschränkt. Auch von einer Eier-Krise ist gelegentlich die Rede. Wie ist die Situation?

    Die Branche spricht von einer angespannten, aber stabilen Lage: "Die Situation bleibt aufgrund der Vogelgrippe für die gesamte Branche herausfordernd", sagte beispielsweise ein Sprecher der Rewe Gruppe. Man stehe in engem Austausch mit Lieferanten und sei flexibel aufgestellt, um die Versorgung zu gewährleisten. Der Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels erklärte, die Versorgung sei wieder stabil.

    Kein Notstand, aber spürbare Lücken

    Auch Marktexperten sehen keine Krise. "Es gibt keinen Notstand, aber eine Eierknappheit", sagt Margit Beck vom Informationsdienst Marktinfo Eier und Geflügel (MEG). "Die Regale sind nicht leer, man sieht aber Lücken. Teilweise ist die Auswahl kleiner". Grund dafür sei auch die außerordentlich hohe Nachfrage. Zu Ostern könne es schwieriger werden, weil mehr Eier gekauft werden.

    Ähnlich ordnet der Vorsitzende des Bundesverbands Ei, Hans-Peter Goldnick, die Situation ein. Der Markt sei nach wie vor sehr knapp versorgt, aber er sei versorgt. Zusätzlichen Druck erzeugten saisonale Effekte: Vor Ostern kaufen demnach auch Färbereien große Mengen Eier, die dem Markt vorübergehend fehlen. Einzelne Sortierungen, also zum Beispiel je nach Haltungsform und Größe, könnten daher auch einmal nicht erhältlich sein. Gravierende Engpässe könne er aber nicht feststellen, sagte er.

    Vogelgrippe in Deutschland bremst

    Wegen der Vogelgrippe mussten vergangenes Jahr mehrere Hunderttausend Tiere gekeult werden. Der Wiederaufbau der Bestände braucht aber Zeit. Da der Lebensmittelhandel bevorzugt bedient wird, sind Gastronomie und verarbeitende Industrie stärker von der Knappheit betroffen. "Da wird schon mal eine Rezeptur gestreckt und ein Ei weggelassen, weil Eier schwerer zu bekommen sind", sagt Beck.

    Das Angebot ist auch durch Veränderungen in der Haltungsstruktur begrenzt. Ende 2025 gingen die letzten Betriebe mit Kleingruppenhaltung aus der Produktion. Diese Eier waren vor allem für die verarbeitende Industrie wichtig. Die fehlenden Mengen müssten ersetzt werden, sagt Charlotte Wilmes von der Landwirtschaftskammer NRW. Dadurch komme es zu veränderten Warenströmen, was den Druck auf dem Markt zusätzlich erhöhe.

    Mehr Nachfrage als Produktion

    Zwar wurden der MEG zufolge 2025 rund 0,5 Prozent mehr Eier produziert. Die Nachfrage ist aber noch stärker gestiegen. Das wirkt sich auf die Preise aus: Vergangenes Jahr zahlten Kunden im Geschäft im Schnitt 2,02 Euro für 10 Eier aus Bodenhaltung. Derzeit kostet die günstigste Packung vielerorts 2,49 Euro.

    Neben Angebot und Nachfrage nennt Beck noch weitere Kostentreiber wie den gestiegenen Mindestlohn, höhere Mautgebühren und Energiekosten. "Viele Betriebe würden gern mehr produzieren. Die ganze Branche klagt darüber, wie schwierig es ist, eine Baugenehmigung zu bekommen." Außerdem seien weniger Eier aus den Niederlanden eingeführt worden.

    Die höheren Preise führen bei Verbraucherinnen und Verbrauchern aber nicht zu Zurückhaltung. "Von zehn Eiern bekommt man mehrere Leute satt. Für das Geld gibt es kein Schnitzel. Im Vergleich zu anderen Eiweißlieferanten sind Eier immer noch günstig", sagt Beck. Proteinreiche Ernährung sei derzeit gefragt. Eier profitieren auch davon, dass ihnen nicht mehr das Image anhaftet, eine Cholesterin-Bombe zu sein.

    Der langfristige Trend zeigt ohnehin nach oben. Bereits 2024 erreichte der Pro-Kopf-Verbrauch in Deutschland einen Höchststand: Laut vorläufigen amtlichen Zahlen wurden rechnerisch pro Person im Schnitt 249 Eier gegessen - 10 mehr als im Vorjahr. In den Zahlen sind verarbeitete Eier inbegriffen. Für 2025 liegen noch keine endgültigen Daten vor; Experten rechnen aber mit einem weiter steigenden Konsum.

    Eier-Abhängigkeit vom Ausland

    Der wachsende Bedarf kann nur teilweise aus heimischer Produktion gedeckt werden. Schon 2024 lag der Selbstversorgungsgrad bei 72 Prozent. Mehr als ein Viertel der Eier wird importiert. Wichtigstes Lieferland für Schaleneier waren im vorvergangenen Jahr die Niederlande mit einem Anteil von 76 Prozent.

    Dass der Markt unter Druck steht, ist kein rein deutsches Phänomen. Laut einer Analyse von World Egg Organisation und Rabobank steigt die Nachfrage weltweit. Bis 2035 wird mit einem Wachstum des globalen Eiermarktes um 22 Prozent gerechnet./cr/DP/stk






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Spitzt sich der Eier-Engpass vor Ostern zu? Wer dieser Tage Eier kaufen will, muss gelegentlich improvisieren: Die Regale in Supermärkten und Discountern sind teils nicht so gut gefüllt wie gewohnt. Einzelne Sorten fehlen, die Auswahl ist mancherorts eingeschränkt. Auch von einer Eier-Krise …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     