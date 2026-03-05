    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Kretschmer wirft Bund und EU mangelnden Bürokratieabbau vor

    Kretschmer wirft Bund und EU mangelnden Bürokratieabbau vor
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) wirft dem Bund und der Europäischen Union fehlendes Engagement beim Bürokratieabbau vor. "In Deutschland wie in Europa herrscht weiterhin der Irrglaube, der Staat müsse Bürgern und Unternehmen Vorgaben für ihr Handeln machen", sagte Kretschmer dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

    Nur durch tiefgreifenden Regelungsverzicht könne wirtschaftliche Dynamik entstehen, so Kretschmer. Doch weder im Bundestag noch in der EU überwiege diese Einsicht. Die Bundesländer hingegen gehen aus Kretschmers Sicht konsequent den Weg der Staatsmodernisierung und Entbürokratisierung.

    Heute kommen die Regierungschefs der Bundesländer zu ihrer Frühjahrssitzung in Berlin zusammen. Neben dem Bürokratieabbau werden sich die Ministerpräsidenten vor allem mit der prekären Finanzlage der Kommunen und der Sicherheit in Zügen beschäftigen. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nimmt an dem Ländertreffen nicht teil./mxx/DP/stk





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
