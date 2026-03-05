Aktie kaufen oder verkaufen
Jenoptik Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Foto: Martin Schutt - dpa-Zentralbild
Aktuelle Analystenmeinungen zur Jenoptik Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Jenoptik Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Jenoptik Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Jenoptik Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Jenoptik Aktie beträgt 26,71€. Die Jenoptik Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -3,77 %.
Analysten und Kursziele für die Jenoptik Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|24,00Euro
|-13,54 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|28,00EUR
|+0,86 %
|-
|UBS
|21,00EUR
|-24,35 %
|13.02.2026
|JEFFERIES
|24,00EUR
|-13,54 %
|13.02.2026
|WARBURG RESEARCH
|32,00EUR
|+15,27 %
|13.02.2026
|BERENBERG
|31,00EUR
|+11,67 %
|17.02.2026
|UBS
|27,00EUR
|-2,74 %
|18.02.2026
|DZ BANK
|-
|-
|20.02.2026
-0,65 %
-1,53 %
+5,47 %
+43,69 %
+25,61 %
-16,89 %
+4,68 %
+125,40 %
+36,91 %
