Jenoptik Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Jenoptik Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Jenoptik Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Jenoptik Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Jenoptik Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Jenoptik Aktie beträgt 26,71€. Die Jenoptik Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -3,77 %.