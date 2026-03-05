Aktie kaufen oder verkaufen
Knorr-Bremse Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Foto: Andreas Gebert - picture alliance / dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Knorr-Bremse Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Knorr-Bremse Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Knorr-Bremse Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Knorr-Bremse Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Knorr-Bremse Aktie beträgt 112,45€. Die Knorr-Bremse Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +5,89 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Knorr-Bremse Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|94,00Euro
|-11,49 %
|-
|UBS
|123,00Euro
|+15,82 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|115,00EUR
|+8,29 %
|-
|JEFFERIES
|117,00EUR
|+10,17 %
|03.02.2026
|JPMORGAN
|94,00EUR
|-11,49 %
|19.02.2026
|WARBURG RESEARCH
|99,00EUR
|-6,78 %
|19.02.2026
|BERENBERG
|125,00EUR
|+17,70 %
|19.02.2026
|JEFFERIES
|117,00EUR
|+10,17 %
|19.02.2026
|UBS
|99,00EUR
|-6,78 %
|19.02.2026
|UBS
|123,00EUR
|+15,82 %
|20.02.2026
|GOLDMAN SACHS
|131,00EUR
|+23,35 %
|24.02.2026
-0,71 %
-6,60 %
+0,71 %
+19,83 %
+24,03 %
+60,76 %
+1,53 %
+25,24 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte