Akzo Nobel Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Akzo Nobel Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die Akzo Nobel Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Akzo Nobel Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Akzo Nobel Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Akzo Nobel Aktie beträgt 67,40€. Die Akzo Nobel Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +20,92 %.