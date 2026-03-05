Aktie kaufen oder verkaufen
Akzo Nobel Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Aktuelle Analystenmeinungen zur Akzo Nobel Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Akzo Nobel Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Akzo Nobel Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Akzo Nobel Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Akzo Nobel Aktie beträgt 67,40€. Die Akzo Nobel Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +20,92 %.
Analysten und Kursziele für die Akzo Nobel Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|68,00EUR
|+21,99 %
|-
|JEFFERIES
|59,00EUR
|+5,85 %
|03.02.2026
|UBS
|63,00EUR
|+13,02 %
|03.02.2026
|BARCLAYS
|69,00EUR
|+23,79 %
|03.02.2026
|BARCLAYS
|73,00EUR
|+30,97 %
|03.02.2026
|GOLDMAN SACHS
|72,00EUR
|+29,17 %
|03.02.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|61,00EUR
|+9,44 %
|05.02.2026
|GOLDMAN SACHS
|71,00EUR
|+27,38 %
|10.02.2026
|UBS
|63,00EUR
|+13,02 %
|13.02.2026
|BERENBERG
|75,00EUR
|+34,55 %
|17.02.2026
-0,99 %
-7,08 %
-6,76 %
+0,95 %
-4,51 %
-21,25 %
-35,96 %
+1,20 %
+330,70 %
