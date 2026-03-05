Aktie kaufen oder verkaufen
Alzchem Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Aktuelle Analystenmeinungen zur Alzchem Group Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Alzchem Group Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Alzchem Group Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Alzchem Group Aktie beträgt 186,86€. Die Alzchem Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +17,45 %.
Analysten und Kursziele für die Alzchem Group Aktie
|JEFFERIES
|190,00EUR
|+19,42 %
|24.02.2026
|JEFFERIES
|190,00EUR
|+19,42 %
|27.02.2026
|JEFFERIES
|195,00EUR
|+22,56 %
|27.02.2026
|WARBURG RESEARCH
|173,00EUR
|+8,74 %
|27.02.2026
-0,25 %
-1,91 %
+10,10 %
+17,24 %
+86,30 %
+684,71 %
+541,53 %
+209,85 %
