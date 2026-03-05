Aktie kaufen oder verkaufen
TeamViewer Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Foto: Stefan Puchner - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur TeamViewer Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die TeamViewer Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die TeamViewer Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die TeamViewer Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der TeamViewer Aktie beträgt 9,18€. Die TeamViewer Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +101,62 %.
Analysten und Kursziele für die TeamViewer Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein
|11,00Euro
|+141,55 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|6,00EUR
|+31,75 %
|-
|BERENBERG
|11,00EUR
|+141,55 %
|09.02.2026
|DZ BANK
|-
|-
|10.02.2026
|GOLDMAN SACHS
|6,00EUR
|+31,75 %
|10.02.2026
|JPMORGAN
|7,00EUR
|+53,71 %
|10.02.2026
|BARCLAYS
|7,00EUR
|+53,71 %
|10.02.2026
|BARCLAYS
|8,00EUR
|+75,67 %
|10.02.2026
|RBC
|13,00EUR
|+185,46 %
|10.02.2026
|RBC
|16,00EUR
|+251,34 %
|10.02.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|11,00EUR
|+141,55 %
|17.02.2026
|GOLDMAN SACHS
|5,00EUR
|+9,79 %
|23.02.2026
-0,55 %
+1,02 %
-17,91 %
-18,20 %
-61,41 %
-70,08 %
-89,76 %
-85,00 %
