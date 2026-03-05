TeamViewer Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur TeamViewer Aktie im Überblick.

8 Analysten empfehlen die TeamViewer Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die TeamViewer Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die TeamViewer Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der TeamViewer Aktie beträgt 9,18€. Die TeamViewer Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +101,62 %.