SAF-HOLLAND Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur SAF-HOLLAND Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die SAF-HOLLAND Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die SAF-HOLLAND Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die SAF-HOLLAND Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der SAF-HOLLAND Aktie beträgt 23,60€. Die SAF-HOLLAND Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +30,10 %.
Analysten und Kursziele für die SAF-HOLLAND Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Warburg Research
|26,00Euro
|+43,33 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|17,00EUR
|-6,28 %
|-
|WARBURG RESEARCH
|26,00EUR
|+43,33 %
|03.02.2026
|BERENBERG
|23,00EUR
|+26,79 %
|18.02.2026
|WARBURG RESEARCH
|26,00EUR
|+43,33 %
|18.02.2026
-0,55 %
-8,53 %
-1,96 %
+23,36 %
+5,63 %
+46,54 %
+42,03 %
+56,31 %
-35,57 %
