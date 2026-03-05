    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSAF-HOLLAND AktievorwärtsNachrichten zu SAF-HOLLAND

    SAF-HOLLAND Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

    Foto: SAF Holland

    Aktuelle Analystenmeinungen zur SAF-HOLLAND Aktie im Überblick.
    4 Analysten empfehlen die SAF-HOLLAND Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die SAF-HOLLAND Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die SAF-HOLLAND Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der SAF-HOLLAND Aktie beträgt 23,60. Die SAF-HOLLAND Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +30,10 %.

    Analysten und Kursziele für die SAF-HOLLAND Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Warburg Research 26,00Euro +43,33 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 17,00EUR -6,28 % -
    WARBURG RESEARCH 26,00EUR +43,33 % 03.02.2026
    BERENBERG 23,00EUR +26,79 % 18.02.2026
    WARBURG RESEARCH 26,00EUR +43,33 % 18.02.2026

    SAF-HOLLAND

    -0,55 %
    -8,53 %
    -1,96 %
    +23,36 %
    +5,63 %
    +46,54 %
    +42,03 %
    +56,31 %
    -35,57 %
    ISIN:DE000SAFH001WKN:SAFH00



    Analysten Monitor ist ein Format von wallstreetONLINE, das automatisierte und tagesaktuell dynamische Inhalte liefert – mit einem klaren Schwerpunkt auf Analystenmeinungen und deren Veränderungen über ein breites Spektrum an Aktien. Ob Kursziele, Buy-/Hold-/Sell-Empfehlungen oder Rating-Durchschnitte – Analysten Monitor bündelt diese Daten objektiv und prägnant und liefert Anlegern so einen schnellen Überblick über die Einschätzungen professioneller Analysten.
    Verfasst von Analysten Monitor
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Im Februar `26 haben 5 Analysten die SAF-HOLLAND Aktie eingestuft.
