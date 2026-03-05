SAF-HOLLAND Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur SAF-HOLLAND Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die SAF-HOLLAND Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die SAF-HOLLAND Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die SAF-HOLLAND Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der SAF-HOLLAND Aktie beträgt 23,60€. Die SAF-HOLLAND Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +30,10 %.