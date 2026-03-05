Aktie kaufen oder verkaufen
HENSOLDT Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Foto: Britta Pedersen - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur HENSOLDT Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die HENSOLDT Aktie zu kaufen. 5 Analysten empfehlen die HENSOLDT Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der HENSOLDT Aktie beträgt 92,56€. Die HENSOLDT Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +17,49 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die HENSOLDT Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|97,00Euro
|+23,14 %
|-
|Warburg Research
|91,00Euro
|+15,52 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|101,00EUR
|+28,21 %
|-
|WARBURG RESEARCH
|91,00EUR
|+15,52 %
|16.02.2026
|DZ BANK
|-
|-
|26.02.2026
|BARCLAYS
|97,00EUR
|+23,14 %
|26.02.2026
|JEFFERIES
|90,00EUR
|+14,25 %
|26.02.2026
|JPMORGAN
|90,00EUR
|+14,25 %
|26.02.2026
|WARBURG RESEARCH
|91,00EUR
|+15,52 %
|26.02.2026
|JPMORGAN
|85,00EUR
|+7,90 %
|27.02.2026
+0,10 %
-1,87 %
+1,03 %
+14,17 %
+6,20 %
+139,80 %
+484,17 %
+375,00 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte