Siemens Energy Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Siemens Energy Aktie im Überblick.

16 Analysten empfehlen die Siemens Energy Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Siemens Energy Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy Aktie beträgt 174,25€. Die Siemens Energy Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +6,95 %.