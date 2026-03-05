Aktie kaufen oder verkaufen
Siemens Energy Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Foto: Sebastian Kahnert - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Siemens Energy Aktie im Überblick.
16 Analysten empfehlen die Siemens Energy Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Siemens Energy Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy Aktie beträgt 174,25€. Die Siemens Energy Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +6,95 %.
Analysten und Kursziele für die Siemens Energy Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|185,00Euro
|+13,55 %
|-
|Deutsche Bank
|180,00Euro
|+10,48 %
|-
|JPMorgan
|200,00Euro
|+22,76 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|180,00EUR
|+10,48 %
|-
|JEFFERIES
|164,00EUR
|+0,66 %
|01.02.2026
|BERENBERG
|130,00EUR
|-20,21 %
|11.02.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|150,00EUR
|-7,93 %
|11.02.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|170,00EUR
|+4,34 %
|11.02.2026
|JEFFERIES
|164,00EUR
|+0,66 %
|11.02.2026
|JPMORGAN
|160,00EUR
|-1,80 %
|11.02.2026
|JPMORGAN
|200,00EUR
|+22,76 %
|11.02.2026
|RBC
|150,00EUR
|-7,93 %
|11.02.2026
|UBS
|175,00EUR
|+7,41 %
|11.02.2026
|BERENBERG
|195,00EUR
|+19,69 %
|12.02.2026
|RBC
|185,00EUR
|+13,55 %
|16.02.2026
|JPMORGAN
|200,00EUR
|+22,76 %
|18.02.2026
-0,83 %
-4,08 %
+8,34 %
+38,52 %
+212,21 %
+713,99 %
+450,90 %
+652,21 %
