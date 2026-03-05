Aktie kaufen oder verkaufen
Siemens Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Foto: Daniel Karmann - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Siemens Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Siemens Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Siemens Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Siemens Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Siemens Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Aktie beträgt 274,58€. Die Siemens Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +17,27 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Siemens Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs
|264,00Euro
|+12,75 %
|-
|JPMORGAN
|300,00EUR
|+28,12 %
|04.02.2026
|RBC
|245,00EUR
|+4,63 %
|12.02.2026
|RBC
|270,00EUR
|+15,31 %
|12.02.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|290,00EUR
|+23,85 %
|12.02.2026
|GOLDMAN SACHS
|264,00EUR
|+12,75 %
|12.02.2026
|JEFFERIES
|277,00EUR
|+18,30 %
|12.02.2026
|JPMORGAN
|325,00EUR
|+38,80 %
|12.02.2026
|UBS
|255,00EUR
|+8,90 %
|12.02.2026
|BARCLAYS
|225,00EUR
|-3,91 %
|13.02.2026
|UBS
|255,00EUR
|+8,90 %
|13.02.2026
|JPMORGAN
|325,00EUR
|+38,80 %
|23.02.2026
-1,50 %
-5,08 %
-4,35 %
+0,39 %
+6,50 %
+57,67 %
+77,90 %
+186,73 %
+191,44 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte