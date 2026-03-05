Stellantis Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Stellantis Aktie im Überblick.

8 Analysten empfehlen die Stellantis Aktie zu halten. 8 Analysten empfehlen die Stellantis Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Stellantis Aktie beträgt 8,67€. Die Stellantis Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +34,73 %.