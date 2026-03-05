Aktie kaufen oder verkaufen
Stellantis Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Aktuelle Analystenmeinungen zur Stellantis Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Stellantis Aktie zu halten. 8 Analysten empfehlen die Stellantis Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Stellantis Aktie beträgt 8,67€. Die Stellantis Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +34,73 %.
Analysten und Kursziele für die Stellantis Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|7,00EUR
|+8,82 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|7,00EUR
|+8,82 %
|-
|JEFFERIES
|13,00EUR
|+102,10 %
|03.02.2026
|JEFFERIES
|13,00EUR
|+102,10 %
|06.02.2026
|UBS
|12,00EUR
|+86,55 %
|06.02.2026
|BARCLAYS
|10,00EUR
|+55,46 %
|08.02.2026
|JEFFERIES
|10,00EUR
|+55,46 %
|08.02.2026
|UBS
|9,00EUR
|+39,91 %
|08.02.2026
|DZ BANK
|-
|-
|09.02.2026
|BERENBERG
|7,00EUR
|+8,82 %
|11.02.2026
|GOLDMAN SACHS
|7,00EUR
|+8,82 %
|20.02.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|8,00EUR
|+24,37 %
|26.02.2026
|RBC
|6,00EUR
|-6,72 %
|26.02.2026
|UBS
|9,00EUR
|+39,91 %
|26.02.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|6,00EUR
|-6,72 %
|27.02.2026
|RBC
|6,00EUR
|-6,72 %
|27.02.2026
