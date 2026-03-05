    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAUTO1 Group AktievorwärtsNachrichten zu AUTO1 Group

    AUTO1 Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

    Foto: Autohero

    Aktuelle Analystenmeinungen zur AUTO1 Group Aktie im Überblick.
    16 Analysten empfehlen die AUTO1 Group Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die AUTO1 Group Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die AUTO1 Group Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der AUTO1 Group Aktie beträgt 36,87. Die AUTO1 Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +125,07 %.

    Analysten und Kursziele für die AUTO1 Group Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    JPMorgan - - -
    Analyst 30,00Euro +83,15 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 37,00EUR +125,89 % -
    JPMORGAN 50,00EUR +205,25 % 02.02.2026
    JPMORGAN - - 13.02.2026
    BERENBERG 25,00EUR +52,63 % 25.02.2026
    BARCLAYS 38,00EUR +131,99 % 25.02.2026
    BARCLAYS 39,00EUR +138,10 % 25.02.2026
    GOLDMAN SACHS 39,00EUR +138,10 % 25.02.2026
    GOLDMAN SACHS 39,00EUR +138,10 % 25.02.2026
    JEFFERIES 34,00EUR +107,57 % 25.02.2026
    JPMORGAN 42,00EUR +156,41 % 25.02.2026
    JPMORGAN 50,00EUR +205,25 % 25.02.2026
    RBC 30,00EUR +83,15 % 25.02.2026
    UBS 36,00EUR +119,78 % 25.02.2026
    GOLDMAN SACHS 39,00EUR +138,10 % 26.02.2026
    RBC 25,00EUR +52,63 % 26.02.2026

    AUTO1 Group

    -3,66 %
    +2,00 %
    -36,47 %
    -31,86 %
    -28,52 %
    +115,14 %
    -62,35 %
    -58,72 %
    ISIN:DE000A2LQ884WKN:A2LQ88

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte

Autor



    Autor
    Analysten Monitor
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Analysten Monitor ist ein Format von wallstreetONLINE, das automatisierte und tagesaktuell dynamische Inhalte liefert – mit einem klaren Schwerpunkt auf Analystenmeinungen und deren Veränderungen über ein breites Spektrum an Aktien. Ob Kursziele, Buy-/Hold-/Sell-Empfehlungen oder Rating-Durchschnitte – Analysten Monitor bündelt diese Daten objektiv und prägnant und liefert Anlegern so einen schnellen Überblick über die Einschätzungen professioneller Analysten.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Analysten Monitor
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
