AUTO1 Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur AUTO1 Group Aktie im Überblick.

16 Analysten empfehlen die AUTO1 Group Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die AUTO1 Group Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die AUTO1 Group Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der AUTO1 Group Aktie beträgt 36,87€. Die AUTO1 Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +125,07 %.