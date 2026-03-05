Aktie kaufen oder verkaufen
AUTO1 Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Februar `26
Foto: Autohero
Aktuelle Analystenmeinungen zur AUTO1 Group Aktie im Überblick.
16 Analysten empfehlen die AUTO1 Group Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die AUTO1 Group Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die AUTO1 Group Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der AUTO1 Group Aktie beträgt 36,87€. Die AUTO1 Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +125,07 %.
Analysten und Kursziele für die AUTO1 Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|-
|-
|-
|Analyst
|30,00Euro
|+83,15 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|37,00EUR
|+125,89 %
|-
|JPMORGAN
|50,00EUR
|+205,25 %
|02.02.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|13.02.2026
|BERENBERG
|25,00EUR
|+52,63 %
|25.02.2026
|BARCLAYS
|38,00EUR
|+131,99 %
|25.02.2026
|BARCLAYS
|39,00EUR
|+138,10 %
|25.02.2026
|GOLDMAN SACHS
|39,00EUR
|+138,10 %
|25.02.2026
|GOLDMAN SACHS
|39,00EUR
|+138,10 %
|25.02.2026
|JEFFERIES
|34,00EUR
|+107,57 %
|25.02.2026
|JPMORGAN
|42,00EUR
|+156,41 %
|25.02.2026
|JPMORGAN
|50,00EUR
|+205,25 %
|25.02.2026
|RBC
|30,00EUR
|+83,15 %
|25.02.2026
|UBS
|36,00EUR
|+119,78 %
|25.02.2026
|GOLDMAN SACHS
|39,00EUR
|+138,10 %
|26.02.2026
|RBC
|25,00EUR
|+52,63 %
|26.02.2026
